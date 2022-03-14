На головному телеканалі росії відкрито закликали закінчити війну з Україною: сміливе відео ефіру стало хітом

На російському телебаченні нарешті показали правду

Співробітниця російського федерального телеканалу вийшла у прямий ефір із плакатом із закликом зупинити війну в Україні.

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Відео заяви сміливої жінки на "Першому каналі" розлетілося через мережу.

На кадрах помітно, що ведуча розповідала про те, які заходи російський уряд збирається вжити, щоб пом’якшити вплив західних санкцій на економіку. У цей момент, мабуть, одна зі співробітниць каналу вибігла до студії з плакатом із написом "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть".

Небайдужа росіянка також закликала зупинити війну, проте в ефір відразу ж оперативно запустили інший відеоматеріал.

Пізніше стало відомо, що жінку звуть Марина Овсяннікова і вона справді є співробітницею "Першого каналу". Наразі її затримали, тепер їй загрожує адміністративне покарання.

Як повідомлялося раніше, в Росії 13 березня пройшла низка антивоєнних мітингів, які були швидко і жорстко придушені силовиками.

При цьому були й абсурдні випадки. Так у Москві до мітингувальників підійшла жінка, яка почала розповідати, що вона за путіна та її все влаштовує, але в цей же момент до неї підійшли поліцейські та оперативно запакували в автозак.