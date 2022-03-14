Рус

На головному телеканалі росії відкрито закликали закінчити війну з Україною: сміливе відео ефіру стало хітом

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4035
На головному телеканалі росії відкрито закликали закінчити війну з Україною: сміливе відео ефіру стало хітом Новина оновлена 14 березня 2022, 21:32

На російському телебаченні нарешті показали правду

Співробітниця російського федерального телеканалу вийшла у прямий ефір із плакатом із закликом зупинити війну в Україні.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Відео заяви сміливої жінки на "Першому каналі" розлетілося через мережу.

На кадрах помітно, що ведуча розповідала про те, які заходи російський уряд збирається вжити, щоб пом’якшити вплив західних санкцій на економіку. У цей момент, мабуть, одна зі співробітниць каналу вибігла до студії з плакатом із написом "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть".

Небайдужа росіянка також закликала зупинити війну, проте в ефір відразу ж оперативно запустили інший відеоматеріал.

Пізніше стало відомо, що жінку звуть Марина Овсяннікова і вона справді є співробітницею "Першого каналу". Наразі її затримали, тепер їй загрожує адміністративне покарання.

Як повідомлялося раніше, в Росії 13 березня пройшла низка антивоєнних мітингів, які були швидко і жорстко придушені силовиками.

При цьому були й абсурдні випадки. Так у Москві до мітингувальників підійшла жінка, яка почала розповідати, що вона за путіна та її все влаштовує, але в цей же момент до неї підійшли поліцейські та оперативно запакували в автозак.

Теги:
#Україна #Росія
Зібрали актуальні дані про бої з росіянами на вівторок
Україна
Такої відсічі росіяни не очікували: свіжі карти боїв в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зібрали актуальні дані про бої з росіянами на вівторок
Такої відсічі росіяни не очікували: свіжі карти боїв в Україні
Дата публікації
Категорія
Палаюча техніка окупантів
Російські війська втрачають людей та техніку: оперативна інформація з фронту на ранок 15 березня
Дата публікації
Категорія
Влада України начебто вирішила підтримати громадян і бізнес на період воєнного стану
Скасування акцизу на паливо та зменшення ПДВ: що не так із планами влади знизити податки на час війни
Дата публікації
Категорія
Російські війська в Україні
Резерви закінчилися: росіяни вже ввели в Україну всі боєздатні війська
Дата публікації
Категорія
Україна протистоїть російській армії 20 днів поспіль.
Війна - день 20: до росіян повільно приходить прозріння, а окупанти продовжують обстріл мирних міст України