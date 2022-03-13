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На антивоєнних мітингах у росії почалися затримання (відео)

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Протести у росії 13 березня 2022 Новина оновлена 13 березня 2022, 13:04
Протести у росії 13 березня 2022

У росії почалися затримання на антивоєнних акціях.

У неділю, 13 березня, у багатьох російських містах відбуваються акції протесту проти війни з Україною.

Як повідомляє видання Мeduza, поліція одразу почала затримувати мітингувальників.

Силовики затримують людей у Сибіру та на Уралі. У Пермі затримано трьох людей, у Томську — семеро.

Затримання людей на антипутинському мітингу проходить і в Єкатеринбурзі, і на Манежній площі в Москві. ОМОН відразу придушує всі виступи людей, які протестують хапають і "пакують" в автозаки.

Зазначимо, що виходити на акції протесту проти повномасштабного російського вторгнення в Україну росіян закликає ув’язнений опозиційний політик Олексій Навальний. Антивоєнні мітинги в росії традиційно проходять у суботу та неділю.

Нагадаємо, Україна вже вісімнадцятий день протистоїть військовій агресії росії. Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. З початку вторгнення окупанти втратили понад 12 тис. військових, знищено багато автомобільної техніки, знищено 74 літаки та 86 вертольотів.

У росії заперечують загибель російських військових, а також дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

Теги:
#Москва #Росія #Путін #Війна
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