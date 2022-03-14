А где была все 8 лет? Не все украинцы поверили в искренности антивоенного перформанса на росТВ - реакция соцсетей

Редактор пропагандистского канала вызвала неоднозначную реакцию в сети

В понедельник, 14 марта, на главном пропагандистском телеканале рф редактор Марина Овсянникова ворвалась в прямой эфир с плакатом "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут".

Поступок девушки у большинства украинцев вызвал небывалый восторг. Некоторые даже отметили, что у них появилась вера в россиян.

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"Спасибо Вам за правду и смелость", "Спасибо вам от всего сердца, вы мне вернули веру в людей", "Какая ты умничка! Смелая девочка Украина с тобой", — пишут на странице Овсянниковой.

Однако есть и такие отзывы (а их тоже немалое количество), к которым также стоит прислушаться, чтобы не делать поспешных выводов. Так, украинцы акцентировали внимание, что этот инцидент может быть постановкой, показав таким образом, что русских нужно жалеть, а не убивать, как они это делают уже не один день в Украине, жестоко обстреливая жителей Украины, в частости невинных детей.

"Что браво? За что браво? За то что годами несла путинскую пропаганду? А сейчас прозрела? Если бы не такие вот люди как она, может хоть мозги у рашистов были бы не промыты", "Это Кремлевская пропаганда, она показывает, что виноват Путин, а большинство россиян не хотели убивать украинцев. Текст продуман. Ее выход постановочный. Она не попала в камеру и ей подсказали куда стать. Смысл в том, что мир должен жалеть россиян, не убивать их. То же, что Гитлер говорил своим войскам о том, что всю вину берет на себя", — отмечают в сети.

Также один из соавторов идеи основания официального аккаунта Украины Ярема Дух призвал пользователей Twitter не путать важные моменты. Дух выложил фото украинского военного и скрин эфира Прямого канала с Овсянниковой с плакатом.

"Слева вы видите мужество, защищающее свою страну от российского вторжения. Справа вы можете увидеть попытку сохранить свое лицо после работы на канале, который годами помогал разжигать и поддерживать войну", — справедливо указал на разницу Дух.

Напомним, что в своем обращении Овсянникова, которая делала фейки для передач на Первом канале, признается, что ей очень стыдно за то, что она позволяла говорить ложь с экранов телевизора.

Напомним, что после того, как Марина Овсянникова попала в кадр, эфир Прямого канала экстренно переключился на трансляцию другого материала. Известно, что после акции ее задержали полицейские. Теперь ей грозит административная ответственность.

А тем временем россия продолжает атаковать Украину очередными фейками. Последние упреки оккупантов касались того, что наши военные якобы используют иностранцев как щит.

Ранее в сети появилась информация о якобы дезертирстве 302-го зенитного полка под Харьковом, распространяемая россиянами.

Позже российская пропаганда использовала фотографию разрушенного моста в Ирпене в качестве "доказательства срыва гуманитарного коридора Украиной" в Мариуполе.