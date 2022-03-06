Исказили все, что только можно: роспропаганда распространила фейк о Мариуполе и "нацистах"

Фотографию Ирпеня под Киевом выставили за Мариуполь в Донецкой области.

Российская пропаганда удивляет фейками почти каждый день, а на этот раз использовала фотографию разрушенного моста в Ирпене Киевской области в качестве "доказательства срыва гуманитарного коридора Украиной" в Мариуполе.

Неправдивую информацию развеял Центр противодействия дезинформации об СНБО.

В соцсетях россияне начали распространять фото разрушенного моста в Ирпене, на котором украинцы прятались под мостом от обстрелов российских оккупантов. Однако пропагандисты подали фото так, будто это Мариуполь и люди вроде бы пытаются выйти из города через гуманитарный коридор под мостом, который разрушила украинская армия. Конечно, без традиционных слов о "нацистах" со стороны некоторых россиян не обошлось.

"Попытка врага переложить на Украину ответственность за собственные преступления в очередной раз оказалась напрасной. Однако украинцы, будьте осторожны", — отметили в центре.

Россияне распространяю пропагандистские фейки, не проверяя информацию

Напомним, что 5 марта российские оккупанты сорвали эвакуацию мирного населения из Ирпеня и прилегающих к нему городов. Армия россии начала обстреливать город и повредила железнодорожные пути, в результате чего не удалось вывезти оттуда людей.

Несмотря на все договоренности с россиянами, они сорвали эвакуацию из Мариуполя, где должен был быть организован гуманитарный коридор. Нацисты продолжили обстрел как Мариуполя, так и близлежащих городов.