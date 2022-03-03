Укр

Россия во время обстрелов городов Украины запустила очередной фейк: на этот раз об эвакуации иностранцев

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Украина помогает иностранцам уехать из зоны боевых действий Новость обновлена 03 марта 2022, 00:39
Украина помогает иностранцам уехать из зоны боевых действий

Оккупанты говорят, что якобы они помогают иностранцам.

Россия продолжает атаковать Украину не только на фронте, но и очередными фейками. Последние упреки оккупантов касались того, что наши военные якобы используют иностранцев как щит. Это тотальный обман, и таких случаев не было вовсе.

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации.

Так, враждебная пропаганда со всех сторон говорит о том, что эвакуацией иностранцев якобы занимаются оккупанты, а украинские силовики якобы берут их в заложники. На самом же деле, ни одного такого случая в Украине не было.

"Украина максимально способствует эвакуации иностранцев. "Укрзализныцей" для них организованы эвакуационные коридоры. Железная дорога формирует иностранные группы для осуществления их перевозки в отдельных вагонах, а на вокзалах работают волонтеры со знанием иностранных языков", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Кроме того, Министерством иностранных дел была создана горячая линия, куда могут обратиться все иностранцы, желающие покинуть Украину.

"Мы создали горячую линию для африканских, азиатских и других студентов, желающих покинуть Украину из-за вторжения России.

+380934185684

Мы активно работаем, чтобы обеспечить их безопасность и ускорить проезд. Россия должна прекратить свою агрессию, которая влияет на всех нас", — написал глава МИД Дмитрий Кулеба.

В некоторых городах Украины действительно возникают проблемы с эвакуацией, но все дело в обстрелах со стороны российских оккупантов. К слову, МИД призвал Россию прекратить обстрелы Харькова и Сум, где много иностранных студентов, чтобы можно было эвакуировать мирное население.

"Есть студенты из Индии, Пакистана, Китая и других стран, которые не могут выехать из-за неизбирательных обстрелов и варварских ракетных ударов вооруженных сил РФ по жилым районам и гражданской инфраструктуре. Правительство Украины готово помочь иностранным студентам переехать из Харькова и Сум, если Россия обязуется прекратить огонь", — говорится в сообщении МИД.

Вот еще несколько контактов, по которым могут обратиться находящиеся в Украине иностранцы для эвакуации:

Ранее "Телеграф" сообщал, что ни в коем случае нельзя делать в зоне боевых действий.

Теги:
#Украина #Россия #Эвакуация #Война #Иностранцы
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