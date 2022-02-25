Что нельзя делать в зоне боевых действий: предостережения для украинцев

Рекомендации, от которых зависит ваша безопасность и безопасность ваших близких

В критический момент необходимо быть собранным и сфокусированным, не реагировать на возможные провокации. От этого зависит ваша безопасность.

Об этом говорится в сборнике рекомендаций, составленным Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Что нужно делать в зоне боевых действий

Носите с собой документ, удостоверяющий личность.

Держите в кармане одежды записи о группе крови и возможных проблемах со здоровьем.

Старайтесь как можно меньше находиться вне жилья и работы, избегайте мест скопления людей.

По возможности избегайте демонстраций патриотической атрибутики: это может спровоцировать агрессора.

Помните, где расположены близлежащие от дома, работы или места, которые вы часто посещаете, хранилища и укрытия.

Что ни в коем случае нельзя делать в зоне боевых действий

Не сообщайте о своих планах малознакомым людям, не спорьте с ними. Избегайте колонн техники и не стойте у военных машин.

Не фотографируйте и не снимайте видео в присутствии людей в военной форме.

Не наблюдайте за ходом военных действий, прячьтесь сразу, как вы услышите выстрелы.

Не носите с собой оружия, не показывайте военным ничего, даже по форме может напоминать оружие.

Не подбирайте заброшенное оружие или боеприпасы.

Не прикасайтесь к взрывоопасным или просто неизвестным чужим вещам, так как обычные бытовые предметы могут быть заминированы.

Не носите армейскую форму, камуфлированную одежду или одежду с шевронами. Предпочитайте одежду темных цветов, что не привлекает внимания.

Напомним, что украинцам начали приходить письма, содержащие в себе вредоносные файлы. Такие вложения могут быть в электронных письмах и в мессенджерах.

Ранее группа Anonymous сообщила о поддержке Украины против России и объявила агрессору кибервойну. Хакеры уже подвергли атаке пропагандистские сайты и правительственные порталы РФ.