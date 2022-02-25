Что нельзя делать в зоне боевых действий: предостережения для украинцев
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Рекомендации, от которых зависит ваша безопасность и безопасность ваших близких
В критический момент необходимо быть собранным и сфокусированным, не реагировать на возможные провокации. От этого зависит ваша безопасность.
Об этом говорится в сборнике рекомендаций, составленным Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Что нужно делать в зоне боевых действий
- Носите с собой документ, удостоверяющий личность.
- Держите в кармане одежды записи о группе крови и возможных проблемах со здоровьем.
- Старайтесь как можно меньше находиться вне жилья и работы, избегайте мест скопления людей.
- По возможности избегайте демонстраций патриотической атрибутики: это может спровоцировать агрессора.
- Помните, где расположены близлежащие от дома, работы или места, которые вы часто посещаете, хранилища и укрытия.
Что ни в коем случае нельзя делать в зоне боевых действий
- Не сообщайте о своих планах малознакомым людям, не спорьте с ними. Избегайте колонн техники и не стойте у военных машин.
- Не фотографируйте и не снимайте видео в присутствии людей в военной форме.
- Не наблюдайте за ходом военных действий, прячьтесь сразу, как вы услышите выстрелы.
- Не носите с собой оружия, не показывайте военным ничего, даже по форме может напоминать оружие.
- Не подбирайте заброшенное оружие или боеприпасы.
- Не прикасайтесь к взрывоопасным или просто неизвестным чужим вещам, так как обычные бытовые предметы могут быть заминированы.
- Не носите армейскую форму, камуфлированную одежду или одежду с шевронами. Предпочитайте одежду темных цветов, что не привлекает внимания.
Напомним, что украинцам начали приходить письма, содержащие в себе вредоносные файлы. Такие вложения могут быть в электронных письмах и в мессенджерах.
Ранее группа Anonymous сообщила о поддержке Украины против России и объявила агрессору кибервойну. Хакеры уже подвергли атаке пропагандистские сайты и правительственные порталы РФ.