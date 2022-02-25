Один клик - и вы взломаны: россияне рассылают украинцам опасные файлы

Украинцев предупреждают об новой опасности

Жителям Украины начали приходить письма, содержащие в себе вредоносные файлы. Они могут работать на врага и собирать данные украинцев.

Согласно сообщению центра противодействия дезинформации, это фишинговая атака. В приложении в письмах — файлы неизвестного характера. Такие вложения могут быть не только в электронных письмах, но и в сообщениях в мессенджерах.

Так может выглядеть письмо

Для чего они рассылаются?

Враг может быть нацелен на получение доступа к электронным устройства украинцев, чтобы собирать данные. Чтобы не подвергаться опасности, вложение не нужно открывать. Специалисты призвают к кибргигиене.

Одной из попыток манипуляций, как предупреждает СБУ, является рассылка сообщений якобы от имени службы.

Ранее группа Anonymous сообщила о поддержке Украины против России и объявила агрессору кибервойну. Хакеры уже подвергли атаке пропагандистские сайты и правительственные порталы РФ.

Как ранее писал "Телеграф", в соцсети Facebook для украинцев добавили новую функцию — скрыть свою страницу от посторонних. Она будет доступна только друзьям, а фото скачать будет нельзя. Это делается для безопасности тех, кому может угрожать Россия.