Укр

Facebook вводит важную функцию для безопасности украинцев: что надо знать

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Соцсеть позволит "скрыть" свой профил одним кликом
Соцсеть позволит "скрыть" свой профил одним кликом

Функция уже вводилась для пользователей в Афганистане.

Социальная сеть Фейсбук на фоне начала полномасштабного российского вторжения вводит специальную функцию для пользователей из Украины.

Об этом сообщил глава политики безопасности соцсети Натаниэль Глейхер.

Новый инструмент позволяет в один клик заблокировать свой профиль и тем самым запретить людям, которых нет в списке "друзей" просматривать публикации в хронике, а также скачивать фотографии из профиля.

Глейхер отметил, что этот инструмент будет полезным для журналистов, активистов или других "уязвимых" категорий людей.

"Ранее мы использовали этот инструмент в других странах мира, чтобы защитить людей в небезопасных ситуациях, в том числе в Афганистане", — написал он.

По данным AFP эта функция для украинцев была запущена после того, как США предупредили ООН о том, что Россия ведет сбор информации относительно лиц, которые подлежат уничтожению или доставки в лагеря после начала оккупации Украины.

Как сообщалось ранее, вторжение России в Украину произошло в ночь на 24 февраля, после чего в стране было оперативно ведено военное положение, а в ночь на 25 февраля и вовсе была объявлена всеобщая мобилизация.

Украина за один день потеряла 137 человек убитыми и еще более 300 ранеными. По предварительным данным, на территории нашей страны были ликвидированы около 400 российских военных.

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#Украина #Россия #Facebook
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