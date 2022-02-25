Facebook вводит важную функцию для безопасности украинцев: что надо знать
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Функция уже вводилась для пользователей в Афганистане.
Социальная сеть Фейсбук на фоне начала полномасштабного российского вторжения вводит специальную функцию для пользователей из Украины.
Об этом сообщил глава политики безопасности соцсети Натаниэль Глейхер.
Новый инструмент позволяет в один клик заблокировать свой профиль и тем самым запретить людям, которых нет в списке "друзей" просматривать публикации в хронике, а также скачивать фотографии из профиля.
Глейхер отметил, что этот инструмент будет полезным для журналистов, активистов или других "уязвимых" категорий людей.
"Ранее мы использовали этот инструмент в других странах мира, чтобы защитить людей в небезопасных ситуациях, в том числе в Афганистане", — написал он.
По данным AFP эта функция для украинцев была запущена после того, как США предупредили ООН о том, что Россия ведет сбор информации относительно лиц, которые подлежат уничтожению или доставки в лагеря после начала оккупации Украины.
Как сообщалось ранее, вторжение России в Украину произошло в ночь на 24 февраля, после чего в стране было оперативно ведено военное положение, а в ночь на 25 февраля и вовсе была объявлена всеобщая мобилизация.
Украина за один день потеряла 137 человек убитыми и еще более 300 ранеными. По предварительным данным, на территории нашей страны были ликвидированы около 400 российских военных.
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