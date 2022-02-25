Facebook запроваджує важливу функцію для безпеки українців: що треба знати

Функція вже вводилася для користувачів Афганістані.

Соціальна мережа Фейсбук на тлі початку повномасштабного російського вторгнення запроваджує спеціальну функцію для користувачів з України.

Про це повідомив голова безпекової політики соцмережі Натаніель Глейхер.

Новий інструмент дозволяє в один клік заблокувати свій профіль і цим заборонити людям, яких немає в списку "друзів" переглядати публікації в хроніці, а також завантажувати фотографії з профілю.

Глейхер зазначив, що цей інструмент буде корисним для журналістів, активістів чи інших "вразливих" категорій людей.

"Раніше ми використовували цей інструмент в інших країнах світу, щоб захистити людей у небезпечних ситуаціях, зокрема в Афганістані", — написав він.

За даними AFP, ця функція для українців була запущена після того, як США попередили ООН про те, що Росія веде збір інформації щодо осіб, які підлягають знищенню або доставці в табори після початку окупації України.

Як повідомлялося раніше, вторгнення Росії в Україну сталося в ніч на 24 лютого, після чого в країні було оперативно ведено воєнний стан, а в ніч на 25 лютого було оголошено загальну мобілізацію.

Україна за один день втратила 137 людей убитими та ще понад 300 було поранено. За попередніми даними, на території нашої країни було ліквідовано близько 400 російських військових.