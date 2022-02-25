Один клік – і ви зламані: росіяни розсилають українцям небезпечні файли

Українців попереджають про нову небезпеку

Жителям України почали приходити листи, що містять у собі шкідливі файли. Вони можуть працювати на ворога та збирати дані українців.

Згідно з повідомленням центру протидії дезінформації, це атака фішингу. У додатку в листах є файли невідомого характеру. Такі вкладення можуть бути не тільки в електронних листах, а й у месенджерах.

Так може виглядати лист

Навіщо вони розсилаються?

Ворог може бути націлений на отримання доступу до електронних пристроїв українців, щоб збирати дані. Щоб не наражатися на небезпеку, вкладення не потрібно відкривати. Фахівці закликають до кібргігієни.

Однією зі спроб маніпуляцій, як попереджає СБУ, є надсилання повідомлень нібито від імені служби.

Раніше угрупування Anonymous повідомило про підтримку України проти Росії і оголосив агресору кібервійну. Хакери вже атакували пропагандистські сайти та урядові портали РФ.

Як раніше писав "Телеграф", у соцмережі Facebook для українців додали нову функцію – приховати свою сторінку від сторонніх. Вона буде доступна лише друзям, а фото завантажити не можна. Це робиться задля безпеки тих, кому може загрожувати Росія.