Укр

Кто же в это поверит? Россия запустила наглый фейк о пленении украинских военных

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Украинцы не отступают со своих позиций Новость обновлена 27 февраля 2022, 09:01
Украинцы не отступают со своих позиций

Российская пропаганда пытается подорвать боевой дух наших защитников

В сети появилась информация о якобы дезертирстве 302-го зенитного полка под Харьковом, распространяемая россиянами. В Украине поспешили заверить, что такие заявления — ложные, т.к. все защитники, в отличии от российских военных, находятся на своих постах.

Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на информацию Харьковской облгосадминистрации.

По словам губернатора Харьковщины Олега Синегубова, за все три дня активных военных действий ни один из украинских военнослужащих не перешел на сторону врага, никто не сложил оружие.

"Все украинские военные на своих боевых позициях, — отметил Синегубов. — Защищаем родную Харьковщину и уничтожаем врага".

Отметим, что "утку" о якобы сдаче целого полка запустило российское Минобороны. Утверждалось, будто бы в плен добровольно сдались более 400 украинских военных. Таким способом оккупанты пытаются сломить моральный дух ВСУ, но у них ничего не получается.

В общем, ночь с субботы на воскресенье была весьма непростой для Харькова — велись обстрелы жилых домов, а также взорвался газопровод. Утром 27 февраля стало известно, что на территорию города удалось прорваться некоторой технике противника. При этом ВСУ призвали людей оставаться в помещениях, пока они зачищают улицы.

Теги:
#Украина #Харьков #Россия #Война #Фейки
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