Укр

Генштаб ВСУ: враг не может реализовать свои планы, бросает технику и бежит

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Ситуация на передовой находится под контролем Новость обновлена 26 февраля 2022, 23:18
Ситуация на передовой находится под контролем

С начала боев враг потерял более 600 единиц боевой техники

В Генеральном штабе ВСУ отчитались о ситуации на передовой по состоянию на 20.00 на третий день борьбы с агрессией Российской Федерации.

По оперативным данным на всех направлениях противник получает достойный отпор:

  • на Полесском направлении противник остановлен в районе Бородянки, Бучи, Вышгорода и частично утратил боеспособность;
  • на Северском направлении ведутся бои с противником, продвигающимся в направлении Киева, в Черниговской области взорван эшелон, перевозивший 56 цистерн с дизтопливом;
  • на Слобожанщине противник пытается захватывать населенные пункты продвигаясь от Белгорода до Старобельска;
  • в зоне проведения Операции Объединенных сил подразделениям РФ не дают выйти на административные границы луганской и Донецких областей;
  • на Южном направлении противнику удалось выйти к Скадовску и Голой Пристани, части ВСУ вместе с территориальной обороной делают все чтобы враг не закрепился на левом берегу Днепра и призывают добровольцев теробороны Херсонщины и Николаевщины сопротивляться агрессору;

В акватории Черного моря зенитным огнем ВВС Украины сбит российский истребитель Су-30 СМ, на Волынском направлении противник проводит демонстрационные действия.

Как подчеркивают в Генштабе ВСУ нарушая Женевскую конвенцию, российские спецназовцы используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий.

"Боевой дух украинских солдат высок! В то же время этого войска противника все больше деморализуются, у них заканчивается топливо и продовольствие. Враг несет значительные потери, предполагаемые потери кадрового склада — свыше 3000 человек, танков — около 100, ББМ — до 540, пушек — 15, ЗРК "Бук" — 1, самолетов — 16, вертолетов — 18. Также российские оккупанты массово покидают технику и убегают", — подчеркивает Генштаб ВСУ.

В это же время Украина получает все больше предложений о помощи против РФ, так, глава правительства Чеченской республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь людьми от чеченской общины Европы из около 300 тысяч человек.

Теги:
#Генштаб Украины #агрессия РФ #Сводка #ВСУ
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