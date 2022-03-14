А де була усі 8 років? Не всі українці повірили у щирості антивоєнного перформансу на росТВ — реакція соцмереж

Редактор пропагандистського каналу викликала неоднозначну реакцію у мережі

У понеділок, 14 березня, на головному пропагандистському телеканалі рф редактор Марина Овсяннікова увірвалася в прямий ефір з плакатом "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть".

Вчинок дівчини у більшості українців викликав небувале захоплення. Дехто навіть зазначив, що у них з’явилася віра в росіян.

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"Спасибі Вам за правду і сміливість", "Дякую вам від щирого серця, ви мені повернули віру в людей", "Яка ти розумничка! Смілива дівчинка Україна з тобою", — пишуть на сторінці Овсяннікової.

Проте є й такі відгуки (а їх теж чимала кількість), до яких варто прислухатися, щоб не робити поспішних висновків. Так, українці акцентували увагу, що цей інцидент може бути постановкою, показавши таким чином, що росіян потрібно жаліти, а не вбивати, як вони це роблять уже не один день в Україні, жорстоко обстрілюючи жителів України, зокрема невинних дітей.

"Що браво? За що браво? За те, що роками несла путінську пропаганду? А зараз прозріла? Якби не такі ось люди як вона, може хоч мізки у рашистів були б не промиті", "Це Кремлівська пропаганда, вона показує, що винен Путін, а більшість росіян не хотіли вбивати українців. Текст продуманий. Її вихід постановочний. Вона не потрапила в камеру і їй підказали куди стати. Сенс у тому, що світ має шкодувати росіян, не вбивати їх. Те саме, що Гітлер говорив своїм військам у тому, що всю провину бере він", — зазначають у мережі.

Також один зі співавторів ідеї заснування офіційного акаунту України Ярема Дух закликав користувачів Twitter не плутати важливі моменти. Дух виклав фото українського військового та скрін ефіру Прямого каналу з Овсянніковою з плакатом.

"Зліва ви бачите мужність, що захищає свою країну від російського вторгнення. Справа ви можете побачити спробу зберегти своє обличчя після роботи на каналі, який роками допомагав розпалювати та підтримувати війну", — справедливо вказав на різницю Дух.

Нагадаємо, що у своєму зверненні Овсяннікова, яка робила фейки для передач на Першому каналі, зізнається, що їй дуже соромно через те, що вона дозволяла говорити брехню з екранів телевізора.

Нагадаємо, що після того, як Марина Овсяннікова потрапила у кадр, ефір Прямого каналу екстрено переключився на трансляцію іншого матеріалу. Відомо, що після акції її затримали поліціянти. Наразі їй загрожує адміністративна відповідальність.

А тим часом росія продовжує атакувати Україну черговими фейками. Останні закиди окупантів стосувалися того, що наші військові нібито використовують іноземців як щит.

Раніше в мережі з’явилася інформація про нібито дезертирство 302-го зенітного полку під Харковом, яку розповсюджують росіяни.

Пізніше російська пропаганда використала фотографію зруйнованого мосту в Ірпені як "доказ зриву гуманітарного коридору Україною" в Маріуполі.