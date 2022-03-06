Викривили все, що тільки можна: роспропаганда розповсюдила фейк про Маріуполь і "нацистів"

Фотографію Ірпеня під Києвом виставили за Маріуполь у Донецькій області.

Російська пропаганда дивує фейками майже щодня, а цього разу використала фотографію зруйнованого моста в Ірпені Київської області у якості "доказу зриву гуманітарного коридору Україною" у Маріуполі.

Неправдиву інформацію розвіяв Центр протидії дезінформації про РНБО.

У соцмережах росіяни почали поширювати фото зруйнованого моста в Ірпені, на якому українці ховалися під мостом від обстрілів російських окупантів. Однак, пропагандисти подали фото так, ніби це Маріуполь і люди начебто намагаються вийти з міста через гуманітарний коридор під мостом, який зруйнувала українська армія. Звісно ж, без традиційних слів про "нацистів" з боку деяких росіян не обійшлося.

"Спроба ворога перекласти на Україну відповідальність за власні злочини вкотре виявилася марною. Проте, українці, будьте обережними", — зазначили у центрі.

Росіяни поширюю пропагандистські фейки, не перевіряючи інформацію

Нагадаємо, що 5 березня російські окупанти зірвали евакуацію мирного населення з Ірпеня та прилеглих до нього міст. Армія рф почала обстрілювати місто та пошкодила залізничні колії, внаслідок чого не вдалося вивезти звідти людей.

Попри всі домовленості з росіянами вони зірвали евакуацію з Маріуполя, де мав бути організований гуманітарний коридор. Нацисти продовжили обстріл як Маріуполя, так і прилеглих до нього міст.