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Росія під час обстрілів міст України запустила черговий фейк: на цей раз про евакуацію іноземців

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Україна допомагає іноземцям виїхати із зони бойових дій Новина оновлена 03 березня 2022, 00:39
Україна допомагає іноземцям виїхати із зони бойових дій

Окупанти кажуть, що нібито вони допомагають іноземцям.

Росія продовжує атакувати Україну не тільки на фронті, а й черговими фейками. Останні закиди окупантів стосувалися того, що наші військові нібито використовують іноземців як щит. Це тотальний обман і таких випадків не було зовсім.

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації.

Так, ворожа пропаганда з усіх сторін говорить про те, що евакуацією іноземців нібито займаються окупанти, а українські силовики нібито беруть їх у заручники. Насправді ж, жодного такого випадку в Україні не було.

"Україна максимально сприяє евакуації іноземців. "Укрзалізницею" для них організовані евакуаційні коридори. Залізниця формує іноземні групи для здійснення їх перевезення окремими вагонами, а на вокзалах працюють волонтери зі знанням іноземних мов", — зазначили у Центрі протидії дезінформації.

Крім того, Міністерством закордонних справ було створено гарячу лінію, куди можуть звернутися всі іноземці, які бажають покинути Україну.

"Ми створили гарячу лінію для африканських, азійських та інших студентів, які бажають залишити Україну через вторгнення Росії.

+380934185684

Ми інтенсивно працюємо, щоб забезпечити їх безпеку та пришвидшити їх проїзд. Росія повинна припинити свою агресію, яка впливає на всіх нас", — написав глава МЗС Дмитро Кулеба.

У деяких містах України дійсно виникають проблеми з евакуацією, але вся справа в обстрілах з боку російських окупантів. До слова, МЗС закликало Росію припинити обстріли Харкова та Сум, де є багато іноземних студентів, щоб можна було евакуювати мирне населення.

"Є студенти з Індії, Пакистану, Китаю та інших країн, які не можуть виїхати через невибіркові обстріли та варварські ракетні удари збройних сил РФ по житлових районах та цивільній інфраструктурі. Уряд України готовий допомогти іноземним студентам переїхати з Харкова та Сум, якщо Росія зобов’язана припинити вогню", — йдеться у повідомленні МЗС.

Ось ще декілька контактів, за якими можуть звернутися іноземці, які перебувають в Україні, для евакуації:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у жодному разі не можна робити в зоні бойових дій.

Теги:
#Україна #Росія #Евакуація #Війна #Іноземці
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