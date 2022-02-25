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Що не можна робити у зоні бойових дій: застереження для українців

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Правила поведінки у зоні бойових дій Новина оновлена 25 лютого 2022, 10:26
Правила поведінки у зоні бойових дій

Рекомендації, від яких залежить ваша безпека і безпека ваших близьких

У критичний момент необхідно бути зібраним та сфокусованим, не реагувати на можливі провокації. Від цього залежить ваша безпека.

Про це йдеться у збірнику рекомендацій, складеному Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Що потрібно робити у зоні бойових дій

  • Носіть із собою документ, що засвідчує особу.
  • Тримайте в кишені одягу записи про групу крові та можливі проблеми зі здоров’ям.
  • Намагайтеся якнайменше перебувати поза житлом і роботою, уникайте місць скупчення людей.
  • По можливості уникайте демонстрацій патріотичної атрибутики: це може спровокувати агресора.
  • Пам’ятайте, де розташовані прилеглі від будинку, роботи або місця, які ви часто відвідуєте, сховища та укриття.

Що в жодному разі не можна робити в зоні бойових дій

  • Не повідомляйте про свої плани малознайомим людям, не сперечайтеся з ними. Уникайте колон техніки і не стійте біля військових машин.
  • Не фотографуйте та не знімайте відео у присутності людей у військовій формі.
  • Не спостерігайте за ходом воєнних дій, ховайтеся одразу, як ви почуєте постріли.
  • Не носіть з собою зброї, не показуйте військовим нічого, що навіть за формою може нагадувати зброю.
  • Не підбирайте покинуту зброю або боєприпаси.
  • Не торкайтеся вибухонебезпечних або просто невідомих чужих речей, оскільки звичайні побутові предмети можуть бути заміновані.
  • Не носіть армійську форму, камуфльований одяг або одяг із шевронами. Надавайте перевагу одягу темних кольорів, що не привертає уваги.

Нагадаємо, що українцям почали надходити листи, що містять у собі шкідливі файли. Такі вкладення можуть бути в електронних листах та месенджерах.

Раніше гурт Anonymous повідомив про підтримку України проти Росії і оголосив агресору кібервійну. Хакери вже атакували пропагандистські сайти та урядові портали РФ.

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