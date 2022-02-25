Що не можна робити у зоні бойових дій: застереження для українців
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Рекомендації, від яких залежить ваша безпека і безпека ваших близьких
У критичний момент необхідно бути зібраним та сфокусованим, не реагувати на можливі провокації. Від цього залежить ваша безпека.
Про це йдеться у збірнику рекомендацій, складеному Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Що потрібно робити у зоні бойових дій
- Носіть із собою документ, що засвідчує особу.
- Тримайте в кишені одягу записи про групу крові та можливі проблеми зі здоров’ям.
- Намагайтеся якнайменше перебувати поза житлом і роботою, уникайте місць скупчення людей.
- По можливості уникайте демонстрацій патріотичної атрибутики: це може спровокувати агресора.
- Пам’ятайте, де розташовані прилеглі від будинку, роботи або місця, які ви часто відвідуєте, сховища та укриття.
Що в жодному разі не можна робити в зоні бойових дій
- Не повідомляйте про свої плани малознайомим людям, не сперечайтеся з ними. Уникайте колон техніки і не стійте біля військових машин.
- Не фотографуйте та не знімайте відео у присутності людей у військовій формі.
- Не спостерігайте за ходом воєнних дій, ховайтеся одразу, як ви почуєте постріли.
- Не носіть з собою зброї, не показуйте військовим нічого, що навіть за формою може нагадувати зброю.
- Не підбирайте покинуту зброю або боєприпаси.
- Не торкайтеся вибухонебезпечних або просто невідомих чужих речей, оскільки звичайні побутові предмети можуть бути заміновані.
- Не носіть армійську форму, камуфльований одяг або одяг із шевронами. Надавайте перевагу одягу темних кольорів, що не привертає уваги.
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