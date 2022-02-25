Що не можна робити у зоні бойових дій: застереження для українців

Рекомендації, від яких залежить ваша безпека і безпека ваших близьких

У критичний момент необхідно бути зібраним та сфокусованим, не реагувати на можливі провокації. Від цього залежить ваша безпека.

Про це йдеться у збірнику рекомендацій, складеному Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Що потрібно робити у зоні бойових дій

Носіть із собою документ, що засвідчує особу.

Тримайте в кишені одягу записи про групу крові та можливі проблеми зі здоров’ям.

Намагайтеся якнайменше перебувати поза житлом і роботою, уникайте місць скупчення людей.

По можливості уникайте демонстрацій патріотичної атрибутики: це може спровокувати агресора.

Пам’ятайте, де розташовані прилеглі від будинку, роботи або місця, які ви часто відвідуєте, сховища та укриття.

Що в жодному разі не можна робити в зоні бойових дій

Не повідомляйте про свої плани малознайомим людям, не сперечайтеся з ними. Уникайте колон техніки і не стійте біля військових машин.

Не фотографуйте та не знімайте відео у присутності людей у військовій формі.

Не спостерігайте за ходом воєнних дій, ховайтеся одразу, як ви почуєте постріли.

Не носіть з собою зброї, не показуйте військовим нічого, що навіть за формою може нагадувати зброю.

Не підбирайте покинуту зброю або боєприпаси.

Не торкайтеся вибухонебезпечних або просто невідомих чужих речей, оскільки звичайні побутові предмети можуть бути заміновані.

Не носіть армійську форму, камуфльований одяг або одяг із шевронами. Надавайте перевагу одягу темних кольорів, що не привертає уваги.

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