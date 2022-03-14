Названо ім’я дівчини, яка розповіла правду про війну в Україні в ефірі росТВ: з’явилося її звернення (відео)

Співробітниця найбільшого російського каналу записала звернення до росіян

Марія Овсяннікова, яка увірвалася в ефір російського "Першого каналу", до цього записала звернення до мешканців її країни.

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З її зверненням можна ознайомитись нижче.

"Те, що зараз відбувається в Україні — це злочин. А росія — країна-агресор і відповідальність за цю агресію лежить на совісті тільки однієї людини. Ця людина — володимир путін", — сказала вона.

Овсяннікова зазначила, що її мати росіянка, а батько українець.

Вона підтвердила, що працює на "Першому каналі" та поширює кремлівську пропаганду.

"Мені зараз дуже соромно за це. Соромно за те, що дозволяла говорити брехню з екранів телевізора. Соромно за те, що продовжували зомбувати російських людей", — сказала жінка.

Як повідомлялося раніше, Овсяннікова увірвалася до студії "Першого каналу" з плакатом "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть", сам ефір екстрено перемкнувся на трансляцію іншого матеріалу, проте жінка змогла кілька секунд побути у кадрі.

Відомо, що після акції її затримали поліцейські. Наразі їй загрожує адміністративна відповідальність.

Як повідомлялося раніше, в Росії 13 березня пройшла низка антивоєнних мітингів, які були швидко і жорстко придушені силовиками.