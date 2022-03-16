В Кремле паника, Путин может уже не выйти из бункера – источник

После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины по российским СМИ прокатилась волна увольнений

Российская власть теряет одну из основ своего существования – телевизионную пропаганду. В связи с этим в Кремле началась серьезная паника.

Об этом "Телеграфу" сообщил источник в ФСБ России, выступивший против войны с Украиной из-за проблем, которые боевые действия и агрессия приносят РФ.

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По его словам, антивоенная акция журналистки Марины Овсянниковой в эфире "Первого канала" РФ – не случайность. Как не случайность и увольнения ряда сотрудников пропагандистских СМИ, которые скоро могут стать массовыми.

"К военным поражениям и санкциям у властей РФ добавилась еще одна проблема – все меньше людей хотят делать пропаганду в пользу Кремля", — сказал собеседник.

Причин этого много, отметил он. Это санкции, из-за которых пропагандисты теряют заграничное имущество и не могут даже выехать на Запад, который на самом деле любят (напомним, под санкции попали не только одиозные пропагандисты типа Владимира Соловьева, а и гендиректор Первого канала Константин Эрнст). Это страх, что на ТВ из-за санкций будут давать меньше денег. Это также страх перед международными судами, которые могут признать военными преступниками не только представителей властей РФ, но и их пропагандистов.

"И этот страх – самый большой. В связи с этим в Кремле начинается страшная паника. Все понимают, что как только пропаганда закончится, у среднего россиянина останутся только бедность, сокращение доходов, дефицит продуктов и гробы, которые идут из Украины. А если пропаганда закончится, все эти гробы народ увидит "в полный рост". И, поверьте, поймет, кто виноват", — считает фсбшник.

"В связи с этим, Владимир Путин может уже и не выйти из своего бункера, где он прячется от недовольных из своего окружения. Все понимают, что если пропагандисты убедили народ в истории про "распятого мальчика" и в том, что война – не война, а "спецоперация", то и повесить всех собак на Путина прямо на каком-нибудь "Первом канале" им будет несложно. Все может произойти очень быстро, наблюдаем", — резюмировал собеседник "Телеграфа".

Ранее сообщалось, что Путин в который раз соврал россиянам о том, что захват украинских территорий якобы продолжается по плану. Пока в Украине российские военные умирают тысячами, Путин в своей речи похвалил их за "мужество и смелость".