путин опять соврал россиянам насчет войны с Украиной: безумные заявления

По словам путина, украинским властям предлагали сложить оружие в первые дни нападения

Признанный в США военным преступником путин уверен, что "спецоперация" в Украине идет по плану, а размещение российских войск вокруг Киева и иных городов якобы не свидетельствует о намерениях оккупировать страну. Как сообщает "Телеграф", об этом он сказал на совещании в среду, 16 марта.

Так, в ходе совещания путин сделал ряд заявлений касательно войны россии против Украины.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Во-первых, он снова заверил, что якобы "все идет по плану".

Во-вторых, путин продолжает повторять тезис о том, что рф якобы не собирается оккупировать Украину. По его словам, нет такой цели и у российских войск, расположившихся под Киевом и вблизи других украинских городов.

В-третьих, путин похвалил российских солдат и офицеров, убивающих людей в Украине, за "мужество и героизм". При этом не забыл напомнить, что российские захватчики якобы "делают все, чтобы избежать потерь среди мирного населения".

Особенно цинично прозвучало заявление о том, что в самом начале полномасштабного нападения на территории Украины рф якобы предлагала киевской власти не вступать в боевые действия, а "просто вывести свои войска" с Донбасса. путин уверен, что так россия пыталась избежать "бессмысленного кровопролития".

Также путин снова заявил о подготовке "биологического оружия" в Украине. По его словам, целью ядерного оружия, якобы созданного в Киеве, была россия.

Кроме того, путин считает вопросом времени наступление Украины на Крым и Донбасс, и уверен, что он это предотвратил.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Турция изъявила желание стать посредником в переговорном процессе между Украиной и россией.