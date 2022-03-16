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Сенат США признал путина военным преступником: что это значит

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Путин признан военным преступником Новость обновлена 16 марта 2022, 06:46
Путин признан военным преступником

Вопрос войны в Украине помирил две палаты конгрессменов в Америке

Во вторник, 15 марта, Сенатом США было принято важное и судьбоносное решение касаемо кровавого диктатора владимира путина. Единогласным решением всех членов американского Конгресса российский лидер был признан военным преступником. Америка официально выступает с осуждением его приказа начать войну на территории Украины.

О решении Сената сообщает Reuters, а реакция на происходящее уже начала появляться среди пользователей сети.

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Немного конкретики о решении США

  • Текст резолюции подготовила сенатор-республиканец Линдси Грэм.
  • Решение признать путина военным преступником было принято представителями и демократами, и республиканцами.
  • Поддержание такого документа предоставляет возможность представить российского кровавого диктатора перед ответственностью за поход войной на Украину.

Как объяснил бывший советник министра внутренних дел Михаил Апостол, резолюция американского Сената — отличный показатель того, как работает демократия.

"Это [резолюция — ред.] означает тотальную и всеобъемлющую изоляцию путина и сигнал российскому капиталу о необходимости устранения его как не только международную угрозу, но и первопричину, которая ведет россию к дезинтеграции, то есть развала", — отметил чиновник.

Также он добавил, что это решение объединило американцев различных политических взглядов, что тоже само по себе — историческое событие.

Напомним, что в Америке согласовали огромный пакет финансовой помощи для Украины, а также рассказали, каким вооружением готовы поделиться, чтобы помочь официальному Киеву сразиться с россией.

Теги:
#Украина #США #Россия #Война #Сенат США #Михаил Апостол
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