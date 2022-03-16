США передадут Украине мощное вооружение, но не то, которое просил Зеленский

Вместо боевых самолетов США предоставит Украине противотанковое оружие и вооруженные дроны.

Президент США Джо Байден объявит о дополнительном финансировании Украины в размере 800 миллионов долларов в дополнение к 200 миллионам долларов, о которых было объявлено ранее.

Об этом сообщает Foxnews.com.

Благодаря новому финансированию общая помощь Украине превысит 1 миллиард долларов всего за несколько дней, в результате чего общая военная помощь США Украине за последний год превысит 1,2 миллиарда долларов.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Дополнительное финансирование выделят в связи с тем, что в среду, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратится к Конгрессу с просьбой усилить противовоздушную оборону Украины. Украина из-за воздушных атак россии нуждается в достаточном количестве самолетов, систем ПВО и современных радиолокационных станциях.

Но как сообщает The New York Times, в списке вооружения отсутствуют системы ПВО и истребители МиГ из Польши, так как США боится поставлять их.

"Разведка оценила, что передача МиГ-29 может быть ошибочно принята за эскалацию и может привести к серьезной реакции россии, которая может повысить вероятность военной эскалации с НАТО. Поэтому мы также оцениваем переброску МиГ-29 в Украину как группу высокого риска", — заявил журналистам на прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Новый запрос Украины о помощи будет включать оружие, которое поможет наземным войскам, например, ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin. Это может также включать новую помощь, такую ​​как вооруженные дроны и оборудование для подавления связи.

Отметим, что с самых первых дней войны украинское руководство просит западные страны внедрить над Украиной бесполетную зону для военной авиации агрессора. Президент Украины Владимир Зеленский не раз обращался к США и НАТО с призывом усилить ПВО Украины. В свою очередь генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что небо над Украиной НАТО закрывать не будут, так как боятся конфронтации с росией.