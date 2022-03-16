Укр

США передадут Украине мощное вооружение, но не то, которое просил Зеленский

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
1371
Javelin Новость обновлена 16 марта 2022, 06:54
Javelin

Вместо боевых самолетов США предоставит Украине противотанковое оружие и вооруженные дроны.

Президент США Джо Байден объявит о дополнительном финансировании Украины в размере 800 миллионов долларов в дополнение к 200 миллионам долларов, о которых было объявлено ранее.

Об этом сообщает Foxnews.com.

Благодаря новому финансированию общая помощь Украине превысит 1 миллиард долларов всего за несколько дней, в результате чего общая военная помощь США Украине за последний год превысит 1,2 миллиарда долларов.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Дополнительное финансирование выделят в связи с тем, что в среду, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратится к Конгрессу с просьбой усилить противовоздушную оборону Украины. Украина из-за воздушных атак россии нуждается в достаточном количестве самолетов, систем ПВО и современных радиолокационных станциях.

Но как сообщает The New York Times, в списке вооружения отсутствуют системы ПВО и истребители МиГ из Польши, так как США боится поставлять их.

"Разведка оценила, что передача МиГ-29 может быть ошибочно принята за эскалацию и может привести к серьезной реакции россии, которая может повысить вероятность военной эскалации с НАТО. Поэтому мы также оцениваем переброску МиГ-29 в Украину как группу высокого риска", — заявил журналистам на прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Новый запрос Украины о помощи будет включать оружие, которое поможет наземным войскам, например, ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin. Это может также включать новую помощь, такую ​​как вооруженные дроны и оборудование для подавления связи.

Отметим, что с самых первых дней войны украинское руководство просит западные страны внедрить над Украиной бесполетную зону для военной авиации агрессора. Президент Украины Владимир Зеленский не раз обращался к США и НАТО с призывом усилить ПВО Украины. В свою очередь генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что небо над Украиной НАТО закрывать не будут, так как боятся конфронтации с росией.

Теги:
#США #НАТО #Россия #Владимир Зеленский
Украинцы изо всех сил приближают победу
Украина
В Генштабе подтвердили контрнаступление ВСУ, но не рассказали где именно
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинцы изо всех сил приближают победу
В Генштабе подтвердили контрнаступление ВСУ, но не рассказали где именно
Дата публикации
Категория
Вертолеты россиян - до и после
ВСУ разнесли российские вертолеты и технику в Херсоне: дым было видно за километры (фото)
Дата публикации
Категория
Javelin
США передадут Украине мощное вооружение, но не то, которое просил Зеленский
Дата публикации
Категория
Россияне уже причинили Украине колоссальные убытки
Пол триллиона: Шмыгаль сказал, сколько прямого ущерба Украине уже нанесла россия
Дата публикации
Категория
Россияне бьют артиллерией по мирным многоэтажкам
Война – день 21: россия отгребает по всем направлениям, но продолжает с остервенением убивать украинцев