Російський офіцер перейшов на бік України: хоче воювати зі справжніми фашистами (відео)

Накази путина боєць вважає злочинними

Не всі росіяни, котрі перебувають на війні в Україні, воюють на боці путінської армії. Як повідомили в Головному управлінні розвідки, ще з кінця лютого в нашій країні створено спеціальний легіон "Свобода Росії", до якого увійшли деякі військовослужбовці, які не захотіли бути окупантами та перейшли на бік ЗСУ.

Про це ГУР повідомили в офіційному Telegram-каналі, опублікувавши відеозвернення одного з російських офіцерів.

За словами військовослужбовця, він є командувачем роти, яка ще 27 лютого завдяки Службі безпеки України склала зброю та вирішила воювати проти колишніх товаришів по службі. Саме путінську армію, яка нині чинить свавілля у різних українських регіонах, офіцер і називає фашистами, а не міфічних "бендерівців", про які розповідає пропаганда Кремля.

"Товариші військові, виконуючи наказ диктатора путіна, ви припустилися помилки. І більшість із вас це знає. 27 лютого, за допомогою співробітників СБУ, я і моя рота перейшли на бік України, щоб справді захистити її від фашистів. У нас ще є можливість припинити. безчинства на території України", — наголосив військовий.

Він закликав усіх, хто не бажає більше підкорятися злочинним наказам диктатора путіна, здаватися та просити можливості приєднатися до легіону "Свобода Росії". Таким чином, сподівається боєць, російську федерацію вдасться врятувати від розрухи та тотального приниження.

За словами російського офіцера, їхня рота вже виконує бойові завдання під керівництвом ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми докладно розповідали, як російські окупанти повинні правильно здаватися в полон, щоб не бути вбитими і мати можливість залишатися живими і надалі. Найголовніше — слід тримати руки так, аби їх було видно, і не бігти назустріч українським військовим, будучи озброєними.