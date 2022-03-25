Російські військові можуть здатися в полон і зберегти собі життя: як це правильно зробити

Детальна інструкція для російських окупантів.

Солдатам з армії рф, котрі не хочуть продовжувати воювати, українська сторона пропонує добровільно скласти зброю. Натомість їм гарантується безпека, нормальні умови життя у полоні та навіть грошова винагорода. Виходячи з того, що один із російських танкістів уже скористався цією можливістю, здавши свій танк ЗСУ, "Телеграф" вирішив нагадати окупантам, як правильно здаватися в полон в Україні.

Кому можна здатися:

Збройним силам України,

Силам тероборони України

Національній поліції України,

Службі безпеки України.

Як правильно здаватися в полон:

Відкинути убік зброю

Встати прямо

Підняти вгору руки або білий прапор

Гучно кричати "Здаюся!"

Якщо здається група військовослужбовців чи підрозділ, потрібно скласти всю зброю перед собою на достатній відстані. Стати перед військовою технікою, яка повинна бути заглушена і не в бойовому стані. Щоб повідомити українську сторону про складання зброї, можна відправити перемовника (без зброї та з піднятими руками чи білим прапором).

Телефони для зв'язку з українськими військовими — +380665803498 або +380931192984

Гарантії для військових:

Амністія тим, хто добровільно склав зброю та здав військову техніку. Щобільше, у Міноборони України росіянам пропонують додаткову грошову винагороду за техніку та зброю.

Телефонний дзвінок рідним та близьким.

Кінець полону:

Військовополонені звільняються та повертаються до своєї країни після припинення бойових дій.

Жоден повернений військовополонений не може бути використаний на справжній військовій службі.

Цінні предмети та гроші, тимчасово конфісковані у військовополонених, будуть їм повернуті.

Як повідомляв "Телеграф", раніше українські військові полонили російського підполковника, начальника групи інформаційно-психологічної протидії Олександра Кошеля. Варто зазначити, що при особистому огляді у нього були виявлені труси та шкарпетки ЗСУ.