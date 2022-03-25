Російські військові можуть здатися в полон і зберегти собі життя: як це правильно зробити
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Детальна інструкція для російських окупантів.
Солдатам з армії рф, котрі не хочуть продовжувати воювати, українська сторона пропонує добровільно скласти зброю. Натомість їм гарантується безпека, нормальні умови життя у полоні та навіть грошова винагорода. Виходячи з того, що один із російських танкістів уже скористався цією можливістю, здавши свій танк ЗСУ, "Телеграф" вирішив нагадати окупантам, як правильно здаватися в полон в Україні.
Кому можна здатися:
- Збройним силам України,
- Силам тероборони України
- Національній поліції України,
- Службі безпеки України.
Як правильно здаватися в полон:
- Відкинути убік зброю
- Встати прямо
- Підняти вгору руки або білий прапор
- Гучно кричати "Здаюся!"
- Якщо здається група військовослужбовців чи підрозділ, потрібно скласти всю зброю перед собою на достатній відстані. Стати перед військовою технікою, яка повинна бути заглушена і не в бойовому стані. Щоб повідомити українську сторону про складання зброї, можна відправити перемовника (без зброї та з піднятими руками чи білим прапором).
- Телефони для зв'язку з українськими військовими — +380665803498 або +380931192984
Гарантії для військових:
- Амністія тим, хто добровільно склав зброю та здав військову техніку. Щобільше, у Міноборони України росіянам пропонують додаткову грошову винагороду за техніку та зброю.
- Телефонний дзвінок рідним та близьким.
Кінець полону:
- Військовополонені звільняються та повертаються до своєї країни після припинення бойових дій.
- Жоден повернений військовополонений не може бути використаний на справжній військовій службі.
- Цінні предмети та гроші, тимчасово конфісковані у військовополонених, будуть їм повернуті.
Як повідомляв "Телеграф", раніше українські військові полонили російського підполковника, начальника групи інформаційно-психологічної протидії Олександра Кошеля. Варто зазначити, що при особистому огляді у нього були виявлені труси та шкарпетки ЗСУ.
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