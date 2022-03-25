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Російські військові можуть здатися в полон і зберегти собі життя: як це правильно зробити

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Щоб зберегти життя, росіянам пропонують здатися Новина оновлена 25 березня 2022, 08:43
Щоб зберегти життя, росіянам пропонують здатися

Детальна інструкція для російських окупантів.

Солдатам з армії рф, котрі не хочуть продовжувати воювати, українська сторона пропонує добровільно скласти зброю. Натомість їм гарантується безпека, нормальні умови життя у полоні та навіть грошова винагорода. Виходячи з того, що один із російських танкістів уже скористався цією можливістю, здавши свій танк ЗСУ, "Телеграф" вирішив нагадати окупантам, як правильно здаватися в полон в Україні.

Кому можна здатися:

  • Збройним силам України,
  • Силам тероборони України
  • Національній поліції України,
  • Службі безпеки України.

Як правильно здаватися в полон:

  • Відкинути убік зброю
  • Встати прямо
  • Підняти вгору руки або білий прапор
  • Гучно кричати "Здаюся!"
  • Якщо здається група військовослужбовців чи підрозділ, потрібно скласти всю зброю перед собою на достатній відстані. Стати перед військовою технікою, яка повинна бути заглушена і не в бойовому стані. Щоб повідомити українську сторону про складання зброї, можна відправити перемовника (без зброї та з піднятими руками чи білим прапором).
  • Телефони для зв'язку з українськими військовими — +380665803498 або +380931192984

Гарантії для військових:

Кінець полону:

  • Військовополонені звільняються та повертаються до своєї країни після припинення бойових дій.
  • Жоден повернений військовополонений не може бути використаний на справжній військовій службі.
  • Цінні предмети та гроші, тимчасово конфісковані у військовополонених, будуть їм повернуті.

Як повідомляв "Телеграф", раніше українські військові полонили російського підполковника, начальника групи інформаційно-психологічної протидії Олександра Кошеля. Варто зазначити, що при особистому огляді у нього були виявлені труси та шкарпетки ЗСУ.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Полон
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