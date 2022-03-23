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Окупанти вражені тим, як живуть українці: перехоплення розмови

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Окупанти вражені тим, як живуть українці: перехоплення розмови Новина оновлена 23 березня 2022, 12:58

СБУ перехопила чергову розмову окупанта із рідними

Російська пропаганда продовжує давати збій: у загарбників – розрив шаблону якості життя в Україні. Та інформація, якою їх напихали в росії, зовсім не відповідає тому, що вони бачать самі. Про це солдати армії росії зізнаються в особистих розмовах з родичами, які вдається перехопити українській розвідці.

В одній із таких розмов, яку опублікувала у Телеграмі-каналі СБУ, російський солдат розповів своїй родичі, що виявляється українці живуть набагато краще, ніж російські "визволителі". Також окупант відкрито каже, що російські солдати активно мародерствують, однак у розмові з близькими та рідними називають це "безлімітом".

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"Тут, блід, з двома дітьми спробуй так будинок обставити. Все життя платитимете, і ще діти платитимуть. І всі речі не як наші (мотлох смердючий), а пристойні, фірмові … ніде ще хе *ню не зустрів: ні на селах, ні на городах" — ділиться враженнями загарбник, який знаходиться у Київській області.

Проте мізки його співрозмовниці промиті російською пропагандою набагато більше, адже таку якість життя українців вона пов’язує з активною допомогою Заходу. Мабуть, жінка думає, що західні країни привозять брендові та фірмові товари в Україну на гуманітарній основі.

Крім того, співрозмовниця окупанта скаржиться на санкції проти росії, повідомляючи, що все закривається. Росіяни поступово готуються до життя в новій реальності, "як у Радянському Союзі – за залізною завісою".

Як повідомляв "Телеграф", раніше в черговій перехопленій розмові окупанти скаржилися, що їхнє командування біжить, солдати сидять без їжі, зброї, грошей та медичної допомоги. Також Служба безпеки України оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського військовослужбовця, в якій він розповідав, що армія окупантів вдалася до мародерства на території Сумської області.

Теги:
#Україна #СБУ #Росія #Розмова #Перехоплення
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