"Нас у кільце взяли, три рази "Градом" розх***ли": перехоплення розмови окупанта

Окупантам в Україні нічого їсти, а командування їх покинуло

Російська армія, яка воює в Україні вже 22-й день, перебуває у плачевній ситуації. Її командування біжить, солдати сидять без їжі, зброї, грошей та медичної допомоги.

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Про це свідчить перехоплена СБУ розмова російського військового з батьками. У СБУ зазначили, що ця розмова вкотре свідчить про те, що російських загарбників відправляють на смерть.

Так, на плівках, перехоплених СБУ, російський солдат зі страхом каже батькам: "...нас взагалі кидало наше керівництво, воно відступило... у нас тільки вода є... ми води набрали...".

Розповідає про страшні бої, попадання в кільце, про відсутність медичної допомоги для поранених: "…можеш навіть не підходити! Ти ходиш, так що йди бери автомат і знову йди в бій. Я говорю, "у мене голова паморочиться", а вони кажуть "Часу немає на тебе" — і все".

Окупанти в Україні втрачають віру в командирів, у свою армію та в керівництво рф. Розуміють, що вони нікому не потрібні і кинуті напризволяще.

Раніше ЗСУ повідомили про велику втрату окупантів. На Чернігівщині Збройні сили України знищили дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".