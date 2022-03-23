Оккупанты поражены тем, как живут украинцы: перехват разговора

СБУ перехватила очередной разговор оккупанта с родными

Российская пропаганда продолжает давать сбой: у захватчиков – разрыв шаблона качества жизни в Украине. Та информация, которой их пичкали в россии, совсем не соответствует тому, что они видят сами. Об этом солдаты армии рф признаются в личных разговорах с родственниками, которые удается перехватить украинской разведке.

В одном из таких разговоров, который опубликовала в Телеграме-канале СБУ, российский солдат рассказал своей родственнице, что оказывается украинцы живут гораздо лучше, чем российские "освободители". Также оккупант в открытую говорит, что российские солдаты активно мародерствуют, однако в разговоре с близкими и родными называют это "безлимитом".

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"Здесь, бл*дь, с двумя детьми попробуй так дом обставить. Всю жизнь будете платить, и еще дети будут платить. И все вещи не как наши (ширпотреб вонючий), а достойные, фирменные… нигде еще хе*ню не встретил: ни в деревнях, ни в огородах" — делится впечатлениями захватчик, который находится в Киевской области.

Однако, мозги его собеседницы промыты российской пропагандой намного больше, ведь такое качество жизни украинцев она связывает с активной помощью Запада. Видимо женщина думает, что западные страны привозят брендовые и фирменные товары в Украину на гуманитарной основе.

Помимо этого, собеседница оккупанта жалуется на санкции против россии, сообщая, что все закрывается. Россияне постепенно готовятся к жизни в новой реальности, "как в Советском Союзе – за железным занавесом".

Как сообщал "Телеграф", ранее в очередном перехваченном разговоре оккупанты жаловались, что их командование бежит, солдаты сидят без еды, оружия, денег и медпомощи. Также Служба безопасности Украины обнародовала перехваченный телефонный разговор российского военнослужащего, в котором он рассказывал, что армия оккупантов прибегла к мародерству на территории Сумской области.