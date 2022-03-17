Укр

"Нас в кольцо взяли, три раза "Градом" расх***ли": перехват разговора оккупанта

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
Дата публикации
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Военные рф Новость обновлена 17 марта 2022, 10:15
Военные рф

Оккупантам в Украине нечего есть, а командование их бросило

Российская армия, которая воюет в Украине уже 22-й день, находится в плачевной ситуации. Ее командование бежит, солдаты сидят без еды, оружия, денег и медпомощи.

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Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор российского военного с родителями. В СБУ отметили, что этот разговор лишний раз свидетельствует о том, что российских захватчиков отправляют насмерть.

Так, на пленках, перехваченных СБУ, российский солдат со страхом говорит родителям: "…нас вообще бросало наше руководство, оно отступило… у нас только вода есть… мы воды набрали…".

Рассказывает о страшных боях, попадании в кольцо, об отсутствии медицинской помощи для раненых: "…можешь даже не подходить! Ты ходишь, так что иди бери автомат и снова иди в бой. Я говорю, "у меня голова кружится", а они говорят "времени нет на тебя" — и все".

Оккупанты в Украине теряют веру в командиров, в свою армию и в руководство РФ. Понимают, что они никому не нужны и брошены на произвол судьбы.

Ранее ВСУ сообщили о крупной потере оккупантов. В Черниговской области Вооруженные силы Украины уничтожили дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

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