Искандеры уже не смеются: ВСУ сообщили о крупной потере оккупантов

Ракетные комплексы "Искандер-М" уничтожают мирное население.

В Черниговской области Вооруженные силы Украины уничтожили дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Об этом в четверг, 10 марта, в Facebook сообщило оперативное командование "Север".

"На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования Север уничтожило дивизион Искандер-М, который обстреливал мирное население", – говорится в сообщении.

"Искандер" — один из самых мощных российских ракетных комплексов класса "земля — земля". Дальность поражения не менее 500 километров. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Как известно, фраза "Не смешите наши "Искандеры" уже не первый год широко используется в милитаристской риторике пропагандистов рф.

Напомним, украинским военным в Броварском районе Киевщины удалось уничтожить танковую колонну противника. Согласно данным разведки, среди погибших оказался высокопоставленный командир российских военных.