росія загнала себе в пастку: терорист Гіркін поскаржився на проблему

Багато військовослужбовців Росії відмовляються їхати воювати

Російський бойовик Ігор Гіркін, який нещодавно заявив, що росії вже не виграти війну проти України, тепер вважає, що в кремлі зробили помилку, назвавши те, що відбувається "спеціальною операцією". За його словами, тепер усіх військовослужбовців-контрактників, які зараз йдуть з армії Росії, не можна покарати, адже офіційного призову, а тим більше оголошеної війни не було.

Уривок зі свіжого інтерв’ю колишнього ватажка терористів "ДНР" опублікував у своєму Telegram-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.

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За його словами, багато службовців, які підписали контракт, відразу розривають його, відмовляючись далі залишатися в армії, коли йдеться про відправку в Україну.

"Я готовий був служити у мирній армії, мене все влаштовувало, а ось тепер — ні. І що ви мені зробите? Максимум — звільните з армії", — говорить Гіркін про те, що довелося вислухати від солдатів з росії.

Бойовик стверджує, що таким чином багато військових "фактично дезертують", проте покарати їх за такий "військовий злочин" не можна.

"Чому? Війни немає — отже, закони воєнного часу не працюють", — резюмує Ігор Гіркін.

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Нагадаємо, що разом з тим, як лави російської армії зменшуються ще й завдяки зусиллям українських захисників на лінії фронту, у Москві сподіваються, що в регіонах вдасться знайти охочих воювати добровольців. Втім, поки навіть ця задумка не надто позитивна для військового керівництва — наприклад, на всю Калінінградську область знайшлося аж 17 людей, які готові йти воювати. При цьому загальне населення регіону становить понад мільйон жителів.