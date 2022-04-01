Спят на земле среди мусора: боевики т.н. "ДНР" жалуются, что россияне их "кинули" (видео)

Жители оккупированных частей Донбасса подозревают, что россия их кинула

На войну против Украины россия бросила не только свою регулярную армию, но и боевиков из числа жителей временно оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей. Впрочем, ситуация с оснащением и боевым духом у них еще хуже, чем у российских призывников.

О том, как обстоят дела в т.н. "армии ДНР" красноречиво говорит видео, распространенное в телеграм-каналах.

Как видно на кадрах снятых одним из боевиков, их "солдат" просто бросили посреди разрушенного населенного пункта, из-за чего им приходится ночевать на земле под открытым небом и пытаться обогреться сжигая мусор в бочке.

Положение боевиков, впрочем, особого сожаления не вызвало.

Вместе с тем в группах ОРДЛО в соцсетях сообщают, что "призывников и новобранцев" просто бросили под Харьков без подготовки и без предупреждения.

В сообщении также указывается, что отряды боевиков уже взбунтовались против российского руководства и отказываются продолжать воевать, так как они предполагают, что их используют в качестве пушечного мяса. Кроме того проблем с моралью добавляют сведения о том, что другие подразделения т.н. "ЛДНР" перестали выходить на связь, что наталкивает на мысли об их уничтожении.

Как сообщалось ранее, о незавидном положении россиян рассказал и бывший главарь боевиков Игорь Гиркин, который признался, что россия отводит войска с Киевского и Черниговского направлений из-за огромных потерь и невозможности дальше продолжать там бои.

Также он заявлял, что многие контрактники в россии разрывают свои договора и уходят из армии, а им за это ничего не могут сделать, так как в россии не признают, что ведут войну против Украины, а значит законы военного времени на них не распространяются.