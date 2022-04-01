Ще один союзник кинув путіна з його війною проти України

Вірменію не переправлятиме найманців із Сирії до України.

Прем’єр-міністр Нікол Пашинян спростував інформацію про перекидання терористів-найманців в Україну через територію Вірменії.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

"Очевидно, що Вірменія, яка постраждала від найманців-терористів у нагірно-карабахській війні два роки тому, ніколи не сприятиме переміщенню та розгортанню бойовиків-терористів в Україну через вірменську територію", — пише він.

Він також назвав кричущою дезінформацією повідомлення про те, що Вірменія надала росії винищувачі СУ-30СМ для використання під час війни в Україні.

"Чотири багатофункціональні Су-30СМ, що належать Вірменії, жодного разу з дня їх ввезення до Вірменії не залишали межі країни", — заявив він.

Зазначимо, як раніше повідомлялося, що частина військових з батальйонних тактичних груп, сформованих зі складу 4-ї військової бази росії в Південній Осетії на окупованій території Грузії відмовилися воювати проти України.