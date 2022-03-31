Союзники путіна втекли з війни в Україні: спалахує скандал

Навіть бойовики не хочуть вплутуватися в російський військовий провал

Псевдодержава, організована росією на території Грузії, Південна Осетія, прапор якої помітили майже тиждень тому в окупованому Мелітополі, фактично офіційно визнала, що частина їхнього військового контингенту не захотіла воювати в Україні.

Про це написав "експрезидент Південної Осетії" Едуард Кокойти. Колишній глава осетинських бойовиків не повідомив, скільки солдатів вирішили повернутись додому, але заявив, що ніхто не має права засуджувати їх за боягузтво.

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Він також закликав родичів, які втекли, не виходити на протести, нібито "хлопців" у образу не дадуть. Кокойти заявив, що в Україні зараз перебувають сотні осетинських бойовиків.

Причини саботажу війни росії проти України та повернення прямо не називаються, але за словами Кокойти проблема була в "організації їхньої участі". Про перекидання військових з Південної Осетії та Абхазії для допомоги розбитим російським частинам напередодні повідомив український Генштаб.

Раніше "Телеграф" писав, що "республіка" на території Грузії заявила, що хоче стати частиною росії.