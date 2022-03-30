Відмова росіян воювати в Україні стає все масовішою, — Генштаб ЗСУ

Дедалі менше російських солдатів хочуть воювати проти України.

На 35-й день повномасштабної війни росії проти України противник продовжує зазнавати втрат і має великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів.

Солдати росії масово відмовляються воювати і подають рапорти на звільнення.

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За даними Генштабу ЗСУ, збройні сили російської федерації продовжують відчувати проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом.

Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт та направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації.

З метою комплектування збройних сил російської федерації, з окупованих територій Грузії, на територію України було перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південа Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу.

Крім того, на тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня поточного року. Не виключено, що будуть такі спроби на нещодавно захоплених територіях області.

Зазначимо, що росіяни продовжують атакувати українські позиції. Ворог скоротив бойові дії на Київському та Чернігівському напрямах.

На Харківському напрямку частина військ росії спрямовується як резерв, щоб з’єднати лінію фронту зі зіткненнями в Луганській області. Також російські війська блокують Маріуполь.