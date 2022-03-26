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У зайнятому росіянами Мелітополі з’явилися танки ще однієї "країни": відео

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Військові Південної Осетії перекидаються на Донбас Новина оновлена 26 березня 2022, 17:35
Військові Південної Осетії перекидаються на Донбас

Танки з прапором невизнаної світовою спільнотою Південної Осетії з’явилися на вулицях міста

У Мелітополі Запорізької області, де окупанти вигадали чергове знущання з місцевих жителів, були помічені танки з прапором невизнаної світовою спільнотою "країни" Південної Осетії.

Відповідне відео публікують користувачі у соцмережах.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Раніше про те, що військові невизнаної Південної Осетії перекидаються на Донбас, заявив президент цієї "країни" Анатолій Бібілов. Про це пишуть росЗМІ.

Південна Осетія – самопроголошена держава на Південному Кавказі. Це грузинський регіон, окупований рф. Більшість країн світу розглядають Південну Осетію як частину Грузії.

Зазначимо, що жителі тимчасово окупованого Мелітополя продовжують жити повсякденним життям, навіть попри наявність у місті великої кількості російських військових. При цьому школи у місті рашисти змушують переходити на російську мову.

Як повідомлялося раніше, 25 березня стало відомо, що близько 70 російських військових у Мелітополі відмовилися виконувати накази свого командування, оскільки зрозуміли, що воювати проти України їм не хочеться.

Теги:
#Південна Осетія #Запорізька область #Донбас #Танки #Мелітополь #Окупанти
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