Вигнання окупантів продовжується: Зеленський розповів, звідки вибивають росіян

Окупанти відступають із трьох областей, але поки що радіти рано.

Українські війська розпочали зачистку Київської, Чернігівської та Сумської областей від російських сил.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні за підсумком 31 березня.

"На північ від Києва, на Чернігівському напрямку, на Сумщині триває вигнання окупантів", — повідомив він і подякував ЗСУ, Нацполіції, Нацгвардії та розвідці за виконану роботу.

За його словами, самі російські військові усвідомили, що більше не можуть утримувати той темп бойових дій, який вони могли забезпечити на ранньому етапі вторгнення.

Водночас він додав, що війна на цьому не закінчується, оскільки окупаційні війська будуть перекинуті з цих напрямків на інші, де може бути тяжко українським захисникам.

Тому Зеленський закликав виявити стриманість в емоціях та переживаннях, оскільки попереду буде ще багато битв.

"Ще потрібно пройти дуже складний шлях, щоб ми отримали все те, що бажаємо", — сказав він.

Нині, каже президент, кожен мешканець нашої країни має підтримувати в українських захисниках високий рівень мотивації для того, щоб продовжувати оборону.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ звільнили від окупаційних військ 11 населених пунктів у Херсонській області, а також захопили чимало бойової техніки.