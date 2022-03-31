У ворога відбито ще два населені пункти: ЗСУ показали фото
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Українська армія крок за кроком жене окупантів.
У четвер, 31 березня на 36-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Чернігівській області Збройні сили України звільнили два населені пункти.
Про це повідомили у пресслужбі підрозділу Оперативного командування "Північ" у Facebook.
За інформацією джерела, ЗСУ звільнили два села поблизу Чернігова — Лукашівку та Слободу. Наразі армія перевіряє місцевість на мінно-вибухові пристрої, які окупанти залишили після себе.
"Два населені пункти Чернігівської області — Слобода та Лукашівка — звільнені підрозділами оперативного командування "Північ". Наразі тривають заходи щодо очищення місцевості від мінно-вибухових "подарунків", залишених росіянами, та допомоги місцевим жителям, які були в окупації", — заявили у пресслужбі ОК "Північ".
Раніше повідомлялося, що росія відводить війська від Києва, проте радіти рано. Крім того, 31 березня британська розвідка опублікувала оновлену карту бойових дій в Україні. Також у четвер, кривавий диктатор володимир путін провів телефонну бесіду з прем’єром Італії Маріо Драгі.
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