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У ворога відбито ще два населені пункти: ЗСУ показали фото

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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ЗСУ звільнили два населені пункти на Чернігівщині Новина оновлена 31 березня 2022, 20:11
ЗСУ звільнили два населені пункти на Чернігівщині

Українська армія крок за кроком жене окупантів.

У четвер, 31 березня на 36-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Чернігівській області Збройні сили України звільнили два населені пункти.

Про це повідомили у пресслужбі підрозділу Оперативного командування "Північ" у Facebook.

За інформацією джерела, ЗСУ звільнили два села поблизу Чернігова — Лукашівку та Слободу. Наразі армія перевіряє місцевість на мінно-вибухові пристрої, які окупанти залишили після себе.

"Два населені пункти Чернігівської області — Слобода та Лукашівка — звільнені підрозділами оперативного командування "Північ". Наразі тривають заходи щодо очищення місцевості від мінно-вибухових "подарунків", залишених росіянами, та допомоги місцевим жителям, які були в окупації", — заявили у пресслужбі ОК "Північ".

Слобода та Лукашівка знаходяться поряд із Черніговом
Слобода та Лукашівка знаходяться поряд із Черніговом

Раніше повідомлялося, що росія відводить війська від Києва, проте радіти рано. Крім того, 31 березня британська розвідка опублікувала оновлену карту бойових дій в Україні. Також у четвер, кривавий диктатор володимир путін провів телефонну бесіду з прем’єром Італії Маріо Драгі.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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