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Прем'єр Італії після розмови з путіним: Вогонь він не припинить

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Кривавий диктатор відмовився від зустрічі з президентом України. Новина оновлена 31 березня 2022, 15:37
Кривавий диктатор відмовився від зустрічі з президентом України.

Путін дещо змінив тон щодо війни в Україні, але висновки робити зарано.

Російський президент володимир путін заявив, що в Україні поки не створено умов для припинення війни, яка триває вже другий місяць поспіль.

Як передає Reuters, відповідна заява прозвучала під час телефонної розмови диктатора з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

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Так, італійський прем'єр під час пресконференції у четвер, 31 березня, повідомив, що путін не збирається припиняти війну в Україні, адже передумов для цього нібито немає. Однак, Драгі помітив, що риторика путіна дещо змінилася.

"Чи Путін змінив своє ставлення від початку війни? Відповідь складна. Я думаю, що я помітив зміни, але я обережно інтерпретую ці знаки, тому що ситуація розвивається. Я вважаю, що помітив зміни в тоні, але я не можу казати про це з упевненістю на основі 40-хвилинної розмови" — цитують прем'єр-міністра італійські ЗМІ.

Маріо Драгі у розмові з путіним зазначив, що, на його переконання, щоб вирішити питання, російському президенту потрібно зустрітися з Володимиром Зеленським. При цьому він зазначив, що президент України про таку зустріч просить із самого початку війни.

"А Путін відповів, що час ще не настав", — сказав Драгі.

Крім того, російський президент у телефонній розмові заявив, що поточні газові контакти залишаються в силі і європейські фірми зможуть платити в євро та доларах, а не в рублях, як він того вимагав раніше.

"Я зрозумів, але, можливо, помиляюся, що конвертація платежу…. є внутрішньою справою Російської Федерації", – сказав Драгі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський у зверненні до Італії назвав страшну загрозу світу.

Теги:
#Україна #Італія #Росія #Путін #Війна
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