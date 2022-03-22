Зеленський у зверненні до Італії назвав страшну загрозу миру: Це вже наближається

Зеленський звернувся до парламенту Італії

Президент України Володимир Зеленський, який раніше присоромив німців за співпрацю з рф , звернувся до громадян та влади Італії. Глава держави нагадав італійців, як Україна допомагала Італії, коли розпочалася пандемія коронавірусу, та закликав владу посилити санкції проти росії.

Звернення президента опублікував телеграм-канал "Україна: оперативно".

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"Наше місто Київ має для світу таке ж значення, як ваш Рим. І воно також, як Рим і будь-яке інше місто, заслуговує на мирне життя. Але, на жаль, щодня падають ракети, російські війська вбивають, катують, гвалтують і викрадають дітей, на вантажівках вивозять наше майно до себе додому. Так робили востаннє в Європі хіба що нацисти", — зазначив Зеленський.

Також президент України наголосив на небезпеці війни Росії тим, що російська влада після України піде на Європу. І Італію може спіткати така сама доля, а ворог несе з собою тільки спустошення та багато пролитої крові. Також Зеленський підкреслив, що у світі може початися голод, адже Україна, яка є одним із найбільших експортерів продовольства у світі, не може засівати поля.

"Ви допомагаєте нам і зараз, і ми дуже це цінуємо. Але вторгнення не зупиняється 27 днів. А отже, потрібен ще більший тиск. Щоб росія не шукала найманців у Лівії чи Сирії, а шукала світ" — закликав владу Італії посилити санкції проти рф.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський дорікнув німецькому канцлеру Олафу Шольцю за відсутності допомоги від неї Україні в необхідних обсягах і зазначив, що інші країни за океанами "опинилися до українців ближче".

Як повідомлялося раніше, президент України виступив перед кнесетом увечері 20 березня, при цьому його виступ також транслювався на великому екрані в Тель-Авіві на площі Габіма, де на цей момент проходила багатотисячна акція на підтримку України. Президент України закликав Ізраїль запровадити санкції проти росії.