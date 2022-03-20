Зеленський у Кнесеті дорікнув Ізраїлю за слабкі санкції проти росії: про що говорив президент

Ізраїль не поспішає запроваджувати санкції проти рф.

У неділю, 20 березня, на 25-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський звернувся до влади та народу Ізраїлю.

Відеозвернення Зеленського доступне на YouTube-каналі Офісу Президента.

Президент у своєму зверненні подякував владі Ізраїлю за слова підтримки, проте дорікнув їм через відсутність рішучих заходів щодо росії, яка цинічно вторглася в Україну. Глава держави додав, що між країнами можуть бути відносини, проте не між добром та злом.

"Що це? Байдужість? Розрахунок? Або посередництво – без обрання сторони? Я залишу вам вибір відповіді на це запитання. І зауважу лише одне – байдужість вбиває. Розрахунки – вони часто помилкові. А посередництво може бути між державами. Але не між добром і злом", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Ізраїль може допомогти Україні у боротьбі з окупантами.

"Кожен в Ізраїлі знає, що ваша протиракетна оборона – вона найкраща. Вона потужна. Кожен знає, що ваша зброя – сильна. Кожен знає, що ви молодці. Ви умієте відстоювати свої державні інтереси, інтереси свого народу. І ви точно можете допомогти нам захистити наше життя, життя українців, життя українських євреїв", — додав Зеленський.

Наприкінці своєї промови Зеленський звернувся до народу Ізраїлю, зазначивши, що саме йому доведеться робити вибір щодо зброї для України та санкцій проти росії.

"Можна довго запитувати, чому ми не можемо отримати від вас зброю. Або чому Ізраїль не ввів потужні санкції проти Росії. Чому не тисне на російський бізнес. Але відповідь все одно обирати вам, шановні брати й сестри. І вам з цією відповіддю потім жити, народе Ізраїлю. Українці зробили свій вибір. 80 років тому. Рятували євреїв. І тому серед нас є праведники народів світу. Народе Ізраїлю, тепер – і у вас є такий вибір. Дякую вам! Дякую за все", — закінчив президент.

Зазначимо, що у Тель-Авіві на площі Габіма відбувається багатотисячний мітинг на підтримку України. На великому екрані транслювалось звернення президента України.

Раніше посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський розповів, чому країна не запроваджує санкцій проти росії та не постачає зброю в Україну.