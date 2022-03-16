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В Ізраїлі прояснили ситуацію зі "скасуванням" безвізу для українців

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Ізраїль засудив військову агресію Росії і підтримує Україну Новина оновлена 16 березня 2022, 16:49
Ізраїль засудив військову агресію Росії і підтримує Україну

Бажаючі виїхати до Ізраїлю мають подібну нагоду з одним невеликим уточненням

Ізраїль, який напередодні начебто скасував безвізові подорожі для українців, спростував подібну інформацію. В ізраїльському МЗС уточнюють: для прийняття біженців, які покинули нашу державу через війну з росією, лише запровадили одну додаткову процедуру — попередню реєстрацію.

Про це повідомляється в офіційній заяві Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

Чиновники наголошують: раніше ухвалений договір про безвіз, як і раніше, поширюється на приїзд до Ізраїлю з туристичною метою. Проте якщо хтось шукає тимчасовий притулок через бойові дії в Україні, то йому потрібна особлива підтримка.

У зв’язку з цим ізраїльська влада прийняла рішення, що будь-який з українців, хто тікатиме через війну до них, має пройти попередню реєстрацію. Подібні обмеження поки що прийнято на наступні два тижні. Чи буде такий фактор задіяний і надалі, не повідомляється.

При цьому в ізраїльському МЗС нагадують: подібна процедура щодо реєстрації перед приїздом діяла в Ізраїлі і раніше за часів жорстких коронавірусних обмежень. Тоді ж подібний крок "порушенням безвізу" не вважався.

У свою чергу посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський зазначив, що країна засуджує агресію рф щодо України та виступає за цілісність нашої країни. Бродський заявив, що його країна не поспішає запроваджувати санкції щодо Ррсії та постачати зброю в Україну, адже виступає посередником між Києвом та Москвою. Також посол додав, що Ізраїль надає Україні безпрецедентну гуманітарну допомогу.

Щодо "скасування" безвізу з Україною посол заявив, що Ізраїль не скасовував безвізову угоду, проте ввів тимчасове анкетування для українців. Таким чином Ізраїль хоче впорядкувати в'їзд біженців, репатріантів, туристів та інших категорій громадян України в країну.

Слід зазначити, що Ізраїль перебуває на боці України у нинішній війні з росією та жорстко засуджує агресію путінських вояків у нашій державі.

Теги:
#Україна #Росія #Ізраїль #Війна #Безвіз
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