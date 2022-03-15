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Ізраїль скасував безвіз для українців: у ОП жорстко відреагували

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Андрій Єрмак
Андрій Єрмак

Ізраїль призупинив дію безвізового режиму для України, в якій не один день триває війна

Ізраїль, який засудив вторгнення російських військ в Україну, несподівано запровадив обмеження на в’їзд для українців.

Порахував таке рішення недружнім кроком щодо жителів України голова ОП Андрій Єрмак.

"Ми вдячні Ізраїлю за ті зусилля, яких він докладає для досягнення миру в Україні. Однак останні рішення ізраїльського керівництва, спрямовані на обмеження прийому українцв, м'яко кажучи, викликають подив. Вважаємо призупинення безвізу й впровадження системи електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України недружнім кроком, який потребує негайного виправлення", — зазначив політик.

Єрмак додав, що в Україні жорстко та оперативно реагуватимуть на будь-які кроки, що шкодять інтересам країни та українців. Також глава ОП зазначив, що самі ізраїльтяни виступають за мир в Україні, то чому б владі Ізраїлю не прислухатися до своїх виборців.

У коментарях до посту українці вкрай обурені таким поворотом. Згадали і про Бабин Яр, який російські війська розбомбили 1 березня, а також про щорічне паломництво євреїв в Умань.

Варто зазначити, що в понеділок, 14 березня, Андрій Єрмак повідомив, що Ізраїль почне впускати українців, що тікають від війни, чиї рідні вже перебувають у країні. Таким чином, країна поклала на себе посередницьку місію у завершенні агресії рф проти України.

Нагадаємо, що раніше прем’єр Ізраїлю літав до Москви, а потім розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. Деталі розмови не повідомлялися, але українська сторона розглядала Ізраїль як одного із можливих посередників для досягнення миру.

Теги:
#Україна #Ізраїль #Безвіз #Андрій Єрмак
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