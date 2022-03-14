Ізраїль нарешті зважився на санкції проти росії: подробиці

Країна засудила вторгнення російських військ в Україну

Ізраїль, який почне впускати українців, що тікають від війни, приєднується до Заходу і так само вводить санкції проти росії.

Про це написав міністр іноземних справ Ізраїлю Яїр Лапід на своїй сторінці у Twitter.

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"Ізраїль не стане шляхом обходу санкції, накладених на Росію Сполученими Штатами та іншими західними країнами. МЗС Ізраїлю узгоджує питання разом із партнерами, включаючи Банк Ізраїлю, Міністерства фінансів, Міністерство економіки та промисловості, Управлінням аеропортів, Міністерством енергетики та інші", — пише Лапід.

Нагадаємо, що раніше прем’єр Ізраїлю літав до Москви, а потім розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. Деталі розмови не повідомлялися, але українська сторона розглядала Ізраїль як одного із можливих посередників для досягнення миру.