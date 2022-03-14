У Зеленського повідомили, що Ізраїль змінив політику щодо біженців із України

Країна відчинить двері не кожному

На 19 день вторгнення Росії, Ізраїль почне впускати українців, що тікають від війни, чиї рідні вже знаходяться в країні.

Про такий прогрес переговорів з Ізраїлем щодо гуманітарної складової повідомив у соцмережі "Фейсбук" голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що Ізраїль поклав на себе посередницьку місію у завершенні російської агресії щодо України.

Раніше прем’єр Ізраїлю літав до Москви, а потім розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. Деталі розмови не повідомлялися, але українська сторона розглядала Ізраїль як одного із можливих посередників для досягнення миру.

Тим часом між Україною та Росією проходить четвертий тур переговорів, дві основні вимоги України — відвести війська та припинити вогонь. Лише після цього можна говорити про будь-які політичні складові.

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Війна в Україні триває майже три тижні — з того моменту, як росія всупереч усім декларованим намірам вторглася в нашу країну. Як раніше писав "Телеграф", весь цей час війська України тримають оборону на північному, південному та східному рубежах, а мільйони жителів України змушені втекти до західної частини країни та за кордон.