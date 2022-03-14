Розпочався новий тур переговорів України та росії: Подоляк повідомив деталі

Вимогами української сторони залишаються негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ

У понеділок, 14 березня, проходить новий тур переговорів України та росії.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Буквально за кілька хвилин почнуться переговори з російською федерацією. Четвертий тур", — сказав він.

Подоляк розповів про цілі української сторони на цих переговорах.

"Ми спробуємо донести їм нарешті, що 19-й день війни — це 19-й день великого подвигу України. Наші позиції не змінюються: негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ. Тільки після цього ми можемо говорити про якісь сусідські відносини та якісь політичні врегулювання", — підкреслив радник ОП.

Він також наголосив на героїзмі українських людей, завдяки якому, за його словами, ми обов'язково переможемо у цій війні.

Зазначимо, що останнім часом заяви російської сторони щодо можливості зустрічі президентів України та Росії звучать дедалі частіше. Нещодавно пєсков визнав, що у путіна думають над зустріччю із Зеленським. Таку ж заяву зробив і глава російського МЗС сергій лавров. Що ж, з огляду на приголомшливі втрати росіян в Україні, це не дивно.

11 березня у путіна знову висловилися щодо зустрічі із Зеленським.