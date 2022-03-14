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Розпочався новий тур переговорів України та росії: Подоляк повідомив деталі

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Розпочався новий тур переговорів України та росії: Подоляк повідомив деталі Новина оновлена 14 березня 2022, 12:43

Вимогами української сторони залишаються негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ

У понеділок, 14 березня, проходить новий тур переговорів України та росії.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Буквально за кілька хвилин почнуться переговори з російською федерацією. Четвертий тур", — сказав він.

Подоляк розповів про цілі української сторони на цих переговорах.

"Ми спробуємо донести їм нарешті, що 19-й день війни — це 19-й день великого подвигу України. Наші позиції не змінюються: негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ. Тільки після цього ми можемо говорити про якісь сусідські відносини та якісь політичні врегулювання", — підкреслив радник ОП.

Він також наголосив на героїзмі українських людей, завдяки якому, за його словами, ми обов'язково переможемо у цій війні.

Зазначимо, що останнім часом заяви російської сторони щодо можливості зустрічі президентів України та Росії звучать дедалі частіше. Нещодавно пєсков визнав, що у путіна думають над зустріччю із Зеленським. Таку ж заяву зробив і глава російського МЗС сергій лавров. Що ж, з огляду на приголомшливі втрати росіян в Україні, це не дивно.

11 березня у путіна знову висловилися щодо зустрічі із Зеленським.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
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