Зеленський присоромив німців: "Без вас у росії не було б грошей на війну"

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення.

"Ви бачите наше прагнення бути з Європою. Наше прагнення, яке ми виборюємо на полі бою. І яке ви можете вибороти просто у своєму суспільстві. Власною думкою, словом, тиском на політиків. Щоб Україна нарешті стала частиною ЄС. Німці, ви маєте силу!", – сказав лідер української держави.