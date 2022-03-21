Зеленський присоромив німців: "Без вас у росії не було б грошей на війну"
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Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення.
"Ви бачите наше прагнення бути з Європою. Наше прагнення, яке ми виборюємо на полі бою. І яке ви можете вибороти просто у своєму суспільстві. Власною думкою, словом, тиском на політиків. Щоб Україна нарешті стала частиною ЄС. Німці, ви маєте силу!", – сказав лідер української держави.
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