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Зеленський присоромив німців: "Без вас у росії не було б грошей на війну"

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Президент України Володимир Зеленський Новина оновлена 21 березня 2022, 11:12
Президент України Володимир Зеленський

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення.

"Ви бачите наше прагнення бути з Європою. Наше прагнення, яке ми виборюємо на полі бою. І яке ви можете вибороти просто у своєму суспільстві. Власною думкою, словом, тиском на політиків. Щоб Україна нарешті стала частиною ЄС. Німці, ви маєте силу!", – сказав лідер української держави.

Президент України Володимир Зеленський
Політика
Зеленський присоромив німців: "Без вас у росії не було б грошей на війну"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський присоромив німців: "Без вас у росії не було б грошей на війну"
Дата публікації
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