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США розконсервовують стратегічні запаси нафти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Джозеф Байден Новина оновлена 31 березня 2022, 18:47
Джозеф Байден

Джо Байден заявив про постачання "чорного золота" із стратегічних резервів

Президент Джо Байден оголосив про вивільнення 1 млн барелів нафти на день із національного Стратегічного нафтового резерву протягом наступних шести місяців у спробі контролю цін на енергоносії, які різко подорожчали після запровадження США санкцій проти росії за її вторгнення в Україну.

Про це повідомили у Білому домі, передає видання CNN у четвер, 31 березня.

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Байден також закликав Конгрес накласти фінансові санкції на нафтогазові компанії, які орендують державні землі, але не виробляють енергію.

Додамо, що адміністрація Байдена в листопаді оголосила про вивільнення 50 млн барелів зі Стратегічного резерву за погодженням з іншими країнами. А після початку війни в Україні США та ще 30 країн домовилися про додатковий випуск 60 млн барелів із резервів, причому половина від загального обсягу припадає на США.

За даними Міністерства енергетики США, станом на 25 березня в резерві знаходилося понад 568 млн барелів нафти, пише cnbc.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що роботу в росії припиняє відразу кілька нафтосервісних гігантів. Так, путіна залишають з "рублем" компанії Halliburton та Schlumberger.

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