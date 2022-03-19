Рус

путін отримав серйозний удар по найважливішій галузі російської економіки

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
43
Великі нафтогазові магнати полишають рф Новина оновлена 19 березня 2022, 09:56
Великі нафтогазові магнати полишають рф

Війна в Україні коштуватиме росіянам мільярди доларів

Роботу у російській федерації на 24-й день війни в Україні нарешті припиняє одразу кілька нафтосерсвісних гігантів. Так, кривавого диктатора володимира путіна залишають із "рубльом" компанії Halliburton та Schlumberger.

Про це йдеться у повідомленнях пресслужб фірм, пише "Телеграф".

Перевірені новини про війну з росією і не тільки шукайте в нашому Telegram

За інформацією від Halliburton, їхнє підприємство зупинило поставки запчастин та будь-якої продукції до росії ще кілька тижнів тому. Тепер же компанія збирається дотримуватися й інших санкцй, котрі будуть забороняти роботу окремих державних клієнтів із рф.

"Війна в Україні завдає нам глибокого болю. У нас є співробітники як в Україні, так і в росії, і конфлікт сильно впливає на них, їхні сім'ї та близьких по всьому регіону", — зазначив очільник Halliburton Джефф Міллер.

Ця нафтосервісна компанія є носієм унікальних технологій. Із Америки по всьому світу вона постачає обладнання, котре використовується у видобуванні нафти та створенні нафтопродуктів. Зазначимо, що в Україну Halliburton зайшла у 2019-у — бурила бічні стволи свердловин з недіючого фонду "Укргазвидобування".

В росії ж фірма співпрацювала з усіма крупними фірмами — і "Газпромом", і "Роснафтою", і "ЛУКОЙлом" тощо.

Він зазначив, що від початку війни компанія приділяла першочергову увагу безпеці співробітників та дотриманню всіх відповідних санкцій.

Інвестиції до рф вирішила зупинити й інша крупна нефтосервісна фірма Schlumberger. Віднині росія не отримає від неї нових інвестицй, а будь-які новітні технології та розробки зупинені для використання на російських підприємствах.

Приємним додатком ще й стало те, що про зупинку співпраці із рф повідомили і в компанії Bosch. Це сталося після того, як ЗМІ оприлюднили інформацію щодо ймовірного використання продукції або запчастин цієї марки у війні проти України.

Зазначимо, що окремі європейські країни вже розпочали "дерусифікацію" власної економіки, аби вберегтися від російських продуктів на ринку та не бути залежними від путінської влади.

Тим часом в ООН побоюються, що війна, яку росія розпочала проти України, може призвести до глобального голоду.

Теги:
#Україна #Росія #Нафта #Санкції #Війна
У Альянсі слідкують за ситуацією
Політика
В Ізраїлі не виключають, що Україну можуть прийняти в НАТО, але не одразу
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У Альянсі слідкують за ситуацією
В Ізраїлі не виключають, що Україну можуть прийняти в НАТО, але не одразу
Дата публікації
Категорія
Ранок у Києві 19 березня
Київ у диму: що відбувається в місті та як захиститися від забрудненого повітря
Дата публікації
Категорія
Сергій Гайдай не надто розраховує на переговори з РФ
Переговори не допоможуть: в Україні назвали єдиний спосіб закінчити війну з Росією
Дата публікації
Категорія
Українські воїни охороняють країну
Українці перейшли у контратаку: карти боїв в Україні на 19 березня
Дата публікації
Категорія
ЗСУ тримають оборону на всіх фронтах
Війна - день 24: країни формують "антипутінський щит", але окупанти продовжують знущатись над Україною