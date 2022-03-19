путін отримав серйозний удар по найважливішій галузі російської економіки

Війна в Україні коштуватиме росіянам мільярди доларів

Роботу у російській федерації на 24-й день війни в Україні нарешті припиняє одразу кілька нафтосерсвісних гігантів. Так, кривавого диктатора володимира путіна залишають із "рубльом" компанії Halliburton та Schlumberger.

Про це йдеться у повідомленнях пресслужб фірм, пише "Телеграф".

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За інформацією від Halliburton, їхнє підприємство зупинило поставки запчастин та будь-якої продукції до росії ще кілька тижнів тому. Тепер же компанія збирається дотримуватися й інших санкцй, котрі будуть забороняти роботу окремих державних клієнтів із рф.

"Війна в Україні завдає нам глибокого болю. У нас є співробітники як в Україні, так і в росії, і конфлікт сильно впливає на них, їхні сім'ї та близьких по всьому регіону", — зазначив очільник Halliburton Джефф Міллер.

Ця нафтосервісна компанія є носієм унікальних технологій. Із Америки по всьому світу вона постачає обладнання, котре використовується у видобуванні нафти та створенні нафтопродуктів. Зазначимо, що в Україну Halliburton зайшла у 2019-у — бурила бічні стволи свердловин з недіючого фонду "Укргазвидобування".

В росії ж фірма співпрацювала з усіма крупними фірмами — і "Газпромом", і "Роснафтою", і "ЛУКОЙлом" тощо.

Він зазначив, що від початку війни компанія приділяла першочергову увагу безпеці співробітників та дотриманню всіх відповідних санкцій.

Інвестиції до рф вирішила зупинити й інша крупна нефтосервісна фірма Schlumberger. Віднині росія не отримає від неї нових інвестицй, а будь-які новітні технології та розробки зупинені для використання на російських підприємствах.

Приємним додатком ще й стало те, що про зупинку співпраці із рф повідомили і в компанії Bosch. Це сталося після того, як ЗМІ оприлюднили інформацію щодо ймовірного використання продукції або запчастин цієї марки у війні проти України.

Зазначимо, що окремі європейські країни вже розпочали "дерусифікацію" власної економіки, аби вберегтися від російських продуктів на ринку та не бути залежними від путінської влади.

Тим часом в ООН побоюються, що війна, яку росія розпочала проти України, може призвести до глобального голоду.