Прем’єр Польщі оголосив про створення "антипутинського щита" для дерусифікації економіки

Польща боротиметься з економічною турбулентністю, до якої призвела війна Росії з Україною

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про запуск програми "Антипутинський щит", спрямовану на дерусифікацію економіки Польщі.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Війна росії з Україною спричиняє величезну економічну турбулентність у всьому світі. Для боротьби з нею ми вирішили запровадити "Антипутинський щит", — повідомив Моравецький.

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Як пояснив Моравецький, метою програми є:

продовження боротьби з інфляцією,

підтримка створення робочих місць, захист компаній, які раніше працювали на російському ринку,

дерусифікація польської та європейської економіки,

енергетична диверсифікація,

запобігання підвищенню цін на харчові продукти,

підтримка фермерів у сільськогосподарському виробництві та субсидії на добрива.

За словами Моравецького, "Антипутинський щит" є наступником програм "Антикризовий щит" та "Антиінфляційний щит", які довели свою ефективність у боротьбі з наслідками пандемії.

За словами Моравецького, тепер залишилося лише отримати схвалення Єврокомісії, і тоді Польща негайно запровадить ці рішення.

"У нас немає впливу на все. Путін непередбачуваний, але завдяки послідовній реалізації нашої програми "Антипутинський щит" ми зробимо все можливе, щоб захистити Польщу та наших союзників від загроз майбутнього", — зазначив прем’єр Польщі.

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