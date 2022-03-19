Війна в Україні може призвести до глобального голоду

Європейські чиновники дуже насторожено аналізують ситуацію в Україні

Сотні ланцюжків постачання товарів і продуктів було порушено через бойові дії в Україні, які продовжуються вже 24-й день поспіль. Також війна впливає на вартість палива, що позначається на інших пунктах із необхідного споживача списку.

Такі невтішні висновки звучали від Генерального секретаря Організації об’єднаних націй Антоніу Гутерреша 18 березня.

За його словами, ООН слід докласти всіх зусиль, щоб війна в Україні не обернулася світовим голодом. Також путінська агресія може стати причиною краху глобальної системи продовольства на планеті.

"Війна в Україні вже порушує ланцюжки поставок і викликає стрімке зростання цін на пальне, продукти харчування та транспорт", — зазначив Гутерреш у своєму Twitter.

Зазначимо, що ще тиждень тому про схожі несприятливі сценарії наслідків російсько-української війни заговорили і в Німеччині. На думку аграрного експерта Матіна Каїма, що Україна, що росія, є великими постачальниками різного зерна на світовий ринок — пшениці, кукурудзи і не тільки. Також у цих країнах виготовляють три чверті від загальної кількості олії, що поставляється для споживачів у глобальних масштабах.

Якщо ж війна не припиниться найближчим часом, то, насамперед, через кризу продовольства постраждають африканські країни, які й так постійно перебувають на грані голоду.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Голод Україні точно не загрожує. У наших аграріїв у елеваторах та сховищах вистачає всякого добра Експерт із фінансів Ганна Ковальчук розповіла, як йдуть справи в Україні з посівною і які запаси продуктів є в нашій країні.

Крім збою у постачанні продтоварів, може початися і криза з кількістю добрив, які також виготовлялися в Україні та вирушали на експорт у великій кількості.

Все це, насамперед, резюмує Каїм, знову позначиться на загальному ціннику для середнього споживача.

Слід зазначити, що українська економіка вже функціонує у режимі "воєнного часу". При цьому президент Володимир Зеленський анонсував кілька серйозних змін, які стосуватимуться бізнесу і допоможуть йому вижити у складні воєнні часи. Детальніше читайте у нашому матеріалі.