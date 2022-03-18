Зеленський оголосив про серйозні зміни в економіці: що вирішили

На час воєнного стану в Україні зміниться економіка.

Президент України Володимир Зеленський анонсував низку змін в українській економічній політиці, які будуть запроваджені на час воєнного стану. Глава держави доручив створити такі умови для українців, щоб за час війни вони не втратили гроші і не боялися цього за жодних обставин.

Низка анонсів була опублікована на сайті Офісу президента.

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"З метою стимулювання економіки України буде запроваджено пільгове кредитування для підприємців під 0% на час воєнного стану, масштабна дерегуляція, а також гарантування 100% вкладів громадян", — йдеться у повідомленні.

Що може змінитись в економіці України на час війни:

Введення пільгового кредитування для підприємців під 0% на час воєнного стану. Це означає, що будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану плюс 1 місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка – 5%. Загальний обсяг кредиту може становити до 60 мільйонів гривень.

на час воєнного стану. Це означає, що будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану плюс 1 місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка – 5%. Загальний обсяг кредиту може становити до 60 мільйонів гривень. Гарантії депозитів . Це робиться для того, щоб люди не втратили гроші і не боялися цього за жодних обставин. Конкретики поки що немає, проєкт рішення перебуває ще в розробці.

. Це робиться для того, щоб люди не втратили гроші і не боялися цього за жодних обставин. Конкретики поки що немає, проєкт рішення перебуває ще в розробці. Спрощення регулювання бізнесу. Для більшості бізнесів в Україні діятиме декларативний принцип: оголосив про початок діяльності – і вільно працюєш.

Як повідомлялося раніше, Кабмін ухвалив рішення підтримати бізнес під час війни та звільнив ФОПів від сплати ЄСВ, а також відстрочив запровадження апаратів РРО.